Loana accorde sa première interview depuis son hospitalisation en psychiatrie

Loana sort du silence. Hospitalisée en urgence en institution psychiatrique après sa crise de démence dans les rues de Paris, en octobre dernier, la lofteuse se confie dans les colonnes du magazine Closer, du vendredi 6 novembre 2020. Prête à avancer et à tourner la page de ses vieux démons, la starlette donne de ses nouvelles en évoquant ses nouveaux projets.

Assurant "aller très bien" et "ne pas être droguée", la maman de Mindy explique être sortie de l’hôpital : "Je suis chez moi, avec mon doudou de chien, toute seule... Et vraiment toute seule, cette fois ! Il n'y a plus personne dans ma vie". Résolue a ne plus revoir son ex-compagnon Fred Cauvin, qu’elle a accusé de violences conjugales, elle assure : "Il a intérêt à rester très, très loin, sinon, il aura affaire à moi ! Et cette fois-ci, ce sera pour de vrai". Avant de poursuivre avec des propos choquants : "Je lui ai déjà mis une bombe lacrymogène dans les yeux... Donc la prochaine, ce sera un couteau".

Loana prête à réaliser l'un de ses rêves

Pour se ressourcer, celle qui a marqué l’histoire de la télévision en intégrant le "Loft" a prévu de réaliser son rêve en partant en vacances à la Réunion : "Je vais y rejoindre Fabio, mon meilleur ami, que je connais depuis environ vingt ans". Malgré le confinement dû à la crise sanitaire du coronavirus, Loana raconte qu’elle prendra ses billets "à la dernière minute" et espère rentrer en France pour les fêtes de fin d’année qu’elle passera avec sa mère Violette.

Le 2 novembre, Loana a fait son retour sur Instagram. En légende d’une série de selfies pour Halloween, la jeune femme a fait une mise au point sur les nombreuses rumeurs sur sa santé mentale. "Je vais très bien contrairement à ce que j’ai pu lire ces derniers temps, non je ne suis pas malade, non je ne me drogue pas..j’avais juste besoin de m’isoler pour mieux me retrouver. Gros bisous mes loulous… Je vous aime", a-t-elle écrit. Un message qui n’a pourtant pas rassuré ses fans.

