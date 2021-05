Loana accusée d’avoir menti sur le vol de ses bijoux, elle réagit

En mars dernier, Loana a fait une belle frayeur à ses fans en faisant une overdose de médicaments dans sa chambre d’hôtel. Et très rapidement, la star de Loft Story avait accusé son amie Sylvie Ortega d’avoir tenté de lui nuire, et de lui avoir également volé des bijoux : "Je tenais à ajouter à l'attention de Sylvie que ma valise est étrangement vide. Il manque des bijoux et notamment ma rosace que tu aimais tant. Je n'ai même plus de culottes, plus de fer à friser, plus de bijoux, plus rien dans ma valise. Et tu étais celle qui était à côté de moi dans la chambre d'hôtel. Je vais aussi porter plainte pour vol de tous les bijoux que tu m'as pris", avait confié Loana dans une vidéo envoyée à TPMP. Mais après cette grave accusation, Loana s’est dévoilée sur les réseaux sociaux en portant le fameux collier en rosace que Sylvie Ortega lui aurait volé.

"Elle l’avait rendu à Eryl"

Rapidement, Sylvie Ortega avait accusé Loana d’avoir menti sur le vol de ses bijoux. Face aux nombreuses critiques de la part des internautes, Loana a décidé de sortir du silence et de faire une mise au point pour expliquer la réapparition du collier : "Concernant la polémique autour de mon collier.. Oui, à l’époque j’avais dit que Sylvie me l’avait volé puisqu’en récupérant ma valise, il n’était plus là, mais elle l’avait rendu à Eryl avec mon parfum sur le plateau de TPMP... À se demander pourquoi elle l’avait en sa possession ?!". Loana en a profité pour expliquer sa présence chez Eryl Prayer : "Elle (Sylvie Ortega, ndrl) vient de dire que je dormais avec Eryl et que j’étais enceinte de lui, étant donné que je suis en vacances chez lui depuis 15 jours je peux vous assurer que j’ai ma propre chambre et surtout pas enceinte de 15 jours... déjà je ne pourrais pas le savoir et encore moins cette Sylvie... Juste pour vous dire de ne plus écouter les calomnies et fabulations de cette femme médisante".

Par Alexia Felix