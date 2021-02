Loana addict à la drogue ? Elle assure avoir tout arrêté

Loana est de retour. Après une énième descente aux enfers en fin d’année 2020, l’ancienne starlette de télé-réalité se serait reprise en main. À l’occasion d’un entretien accordé au magazine Closer, la jolie blonde de 43 ans a donné de ses nouvelles. Désormais bien dans sa peau, elle a déclaré avoir "fait une croix" sur son passé. Avant d'assurer : "Je regarde vers l'avenir désormais". Bien décidée à aller de l’avant, la maman de Mindy est fière de sa perte de poids : "J'ai perdu 16 kilos et j'ai retrouvé une silhouette qui me fait plaisir. Je re-fais un peu de sport à la maison, je sors mon chien… Bref, je suis bien !". Pour s’en sortir, Loana assure avoir arrêté "tout ce qui était substances illicites et médicaments. Je prends juste mon traitement contre la bipolarité".

Le 3 février 2021, Loana a fait son retour sur Instagram. En légende d'une photo d'elle dévoilant sa nouvelle coupe de cheveux, on peut lire : "Coucou mes loulous. Voilà quelques nouvelles de moi. J’essaie de revenir au top pour vous et pour cela : début de ma transformation... Gros bisous... Qu’en pensez-vous ?! Gros bisous à tous.. Je vous tiendrai informer au fur et à mesure... De retour : Loana is back for you".

Loana accro à la cocaïne et à l'alcool ?

Un changement de vie bien loin des révélations qu’elle a faites dans le livre "Sexisme Story" écrit par le journaliste Paul Sanfourche, paru ce jeudi 4 février. "Dès 10 heures du matin, je prenais deux traits. C'était devenu ma nourriture principale", a-t-elle déclaré. Une "prise de drogue massive" qui lui a valu de "très gros trous de mémoire". À l’époque, Loana s’est réfugiée dans l'alcool jusqu'à consommer "un litre de whisky par jour". Sans oublier les effets secondaires de son traitement contre la dépression et la schizophrénie qui lui a fait passer de "79 à 95 kilos" en quelques mois. Mais désormais, tout cela semble être derrière elle.

Addict à la cocaïne, Loana a confié dans son livre "Si dure est la nuit, si tendre est la vie" (paru en 2018) : “J'ai l'impression de vivre à cent à l'heure, nos nuits n'en finissent pas, nous n'arrêtons pas de nous aimer. Avec la délicieuse impression de n'avoir jamais été aussi bien dans ma vie, dans mon corps, je plane, je suis euphorique”. En fin d’année 2020, elle a été hospitalisée d’urgence dans un hôpital psychiatrique après une crise de démence en pleine rue dans son quartier parisien.

Par C.F.