Loana amincie après son hospitalisation, elle se confie sur son poids

Récemment internée en hôpital psychiatrique suite à une overdose de médicaments, Loana fait son grand retour sur le devant de la scène, ressourcée et amincie. A l’époque du Loft en 2000, son physique sculptural avait attiré tous les regards et fait en partie son succès. Depuis cette période, l’ancienne danseuse de boite de nuit est passée par de nombreuses épreuves et a joué avec la mort. Entre alcoolisme, drogue, et tentatives de suicide, Loana a mis à mal son corps, jusqu’à atteindre les 140 kilos. Dans son interview au Parisien, elle assume ce passé difficile et en fait même une force : "Tomber dans l'alcool, avoir des chagrins d'amour, prendre du poids, c'est arrivé à d'autres qui peuvent se reconnaître en moi. Maigrir, perdre sa féminité, la retrouver. Moi, j'ai tout eu".

Le poids n’est plus une obsession

Des fragilités qui ont fait d’elle la femme qu’elle est devenue : "Que je sois grosse, que je sois droguée, que je sois alcoolique, je me suis toujours montrée telle que j'étais. Des fois, c'est facile, des fois, non". Aujourd’hui, Loana est revenue à un poids normal, 69 kilos. Elle "retient le chiffre parce qu'il [l]'a fait rire quand on [l]'a pesée à la clinique psychiatrique". Après être passée par tous les stades, elle aborde avec sérénité son rapport à son corps : "Je reviens de 140 kg quand même. Quand je faisais 56 à l'époque du Loft, si je prenais 500 grammes, j'en faisais une maladie. Maintenant, prendre 2-3 kg, j'en ai plus rien à faire". Une nouvelle philosophie qui aidera la pionnière de la télé-réalité à construire une nouvelle vie plus saine et plus sereine.