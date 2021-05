Loana : Arrêt cardiaque, coma... elle donne des nouvelles inquiétantes à ses fans

Loana est au plus mal depuis quelques mois maintenant. Tout a commencé en septembre dernier lorsqu'elle a commencé à poster sur son compte Instagram des photos des violences conjugales qu'elle aurait subies de la part de son ancien compagnon, Fred Cauvin.

Quelques semaines après, elle faisait une crise de démence dans les rues de Paris et était conduite en urgence à l'hôpital. Suite à cette hospitalisation, Loana semblait enfin libérée de ses vieux démons. C8 préparait même un documentaire sur sa vie mais lors du tournage de ce dernier, Loana était une nouvelle fois hospitalisée en urgence suite à une overdose de GHB.

Le 26 mars dernier, c'est le propriétaire de son logement qui la retrouvait inanimée et quasi-nue dans le salon. Loana avait une nouvelle fois été conduite à l'hôpital et depuis ce jour, ses fans n'avaient pas eu de nouvelles. En effet, l'ancienne candidate du Loft Story a contracté une forme sévère de la Covid-19.

"je vais très bien"

Remise sur pied, elle a décidé de donner quelques nouvelles à ses fans ce lundi 3 mai. Sur son compte Instagram, elle a posté une vidéo dans laquelle elle déclare : "Coucou mes loulous. Je voulais vous dire que tout allait bien. Très bien même. Je n'ai pas pu être présente sur le plateau des 20 ans du Loft car j'étais à l'hôpital j'avais la Covid. 5 jours de coma, un arrêt cardiaque et un infection pulmonaire (…) J'ai lu beaucoup de rumeurs, je voulais mettre un point d'honneur à vous le dire, vous dire la vérité, je me repose, je vais très bien".

Mais malheureusement, ces nouvelles n'ont pas particulièrement convaincu les fans de Loana qui ont fait part de leur inquiétude : "Merci pour ta vidéo, mais tu devrais te mettre pendant une période en dehors de tous ces réseaux sociaux, prendre l'air, te retrouver à la campagne, hors show biz, te consacrer au sport, et au yoga, méditation...etc... Tu verras que ta vision des choses va changer", " Non ça ne vas pas Loana ! Arrête de mentir stop fait toi aider une bonne fois pour toute m*rde !" Ou encore : "c’est tellement triste de te voir comme ça. J’espère de tout mon cœur qu’un jour on puisse revoir la Loana d’avant..." peut-on lire en commentaire.

Par J.F.