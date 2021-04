Loana atteinte de la Covid-19 : elle a été hospitalisée pour une "forme sévère"

Les ennuis de santé se poursuivent pour Loana. Depuis plusieurs mois, elle enchaîne les hospitalisations après une crise de démence en octobre 2020 et deux overdoses en février et en mars 2021. Si elle a assuré aller mieux et s'être éloignée des substances illicites, la star de téléréalité continue pourtant d'inquiéter. Pendant que les anciens Lofteurs se sont réunis ce jeudi 8 avril pour marquer les vingt ans de Loft Story, Loana a retrouvé l’hôpital en urgence dans un établissement parisien depuis plusieurs jours, selon les informations du Parisien. Dans TPMP, le propriétaire de l'appartement qu'elle avait loué et où elle avait été retrouvée inconsciente, avait déjà révélé qu'elle avait contracté la Covid-19.

Loana "serait sortie d'affaire"

D'après le journal, Loana aurait contracté une forme sévère du coronavirus et a dû être intubée. Mais son entourage a rassuré en assurant qu'elle "serait sortie d'affaire". "Elle était encore très fatiguée et en observation en début de semaine", ont-ils indiqué. Lors de l'émission pour l’anniversaire de Loft Story, les anciens Lofteurs lui ont adressé un message alors qu'elle reste silencieuse devant leurs propositions de lui venir en aide. Jean-Édouard a souligné le besoin urgent pour Loana de se faire soigner : "Dans ce genre de problèmes, on ne cherche pas les causes, d'abord on règle le problème. On cherche les causes après. Il faut se soigner. Et se soigner dans ce genre de problèmes, ce n'est pas 15 jours, ce n'est pas 3 semaines, ce n'est pas en allant à la télé".

Par Marie Merlet