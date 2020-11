Loana au plus mal ? Cette aide d'une célébrité qu'elle a refusée

Loana va-t-elle vraiment mieux ? Sur son compte Instagram, l’ancienne lofteuse a fait une mise au point sur son état de santé pour rassurer ses fans. Hospitalisée d’urgence il y a quelques semaines, la starlette a écrit en légende d'un selfie pour Halloween : "Je vais très bien contrairement à ce que j’ai pu lire ces derniers temps, non je ne suis pas malade, non je ne me drogue pas... J’avais juste besoin de m’isoler pour mieux me retrouver". Pourtant son entourages et ses admirateurs continuent de s’inquiéter pour elle.

Face à la détresse la maman de Mindy, Isabelle Morini-Bosc a expliqué que Loana a refusé l’aide son ancien compagnon d’aventure dans le Loft Story Steevy Boulay. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, le 3 novembre 2020, la chroniqueuse a commencé par faire une mise au point : "On a beaucoup dit ici qu’on ne la soutenait pas, qu’on est tous responsable d’elle. Moi pas du tout". Avant de dévoiler que l’animateur lui a envoyé un SMS pour lui proposer de l’héberger : "Loana, tu peux venir te reposer à la maison le temps que tu voudras, ma mère est d'accord pour t'accueillir des semaines entières si tu le souhaites". Un message auquel Loana n’a jamais répondu selon la journaliste.

La mère de Loana demande son "placement sous curatelle"

Pour rappel, la jeune femme a été hospitalisée en urgence le 6 octobre 2020 après une crise de démence dans les rues de son quartier à Paris. Elle serait sortie de son immeuble, "elle soulevé son pull et exhibé sa poitrine sur la voie publique, lors d’une bouffée délirante", rapporte le site Starmag. Face au comportement de sa fille, sa mère Violette a "demandé son placement sous curatelle" par le biais d'une lettre envoyée au procureur. "Cela permettrait à la personne qui s'occuperait d'elle de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé", a-t-elle expliqué à Closer.

Par C.F.