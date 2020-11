Loana au plus mal ? Elle donne de ses nouvelles sur Instagram

Depuis plusieurs mois, l’état de santé de Loana inquiète. Tout a commencé en septembre quand la star de télé-réalité a accusé son ex-compagnon Fred Cauvin de l’avoir battue. "J’étais aphone à force d’avoir hurlé 'Arrête de me frapper 'durant 4 heures, il m’a frappée et hurlée dessus sans s’arrêter une minute", a raconté Loana sur Instagram. Invité dans "Touche pas à mon poste" sur C8, Fred Cauvin avait avoué avoir eu un comportement inacceptable avec Loana. Début octobre, Loana est au plus mal. L’ancienne finaliste de "Loft Story" a été transportée à l'hôpital Bichat, dans le 18e arrondissement de Paris, après avoir eu un comportement étrange en pleine rue. Plusieurs sources ont rapporté que Loana a été aperçue dans la rue, non loin de son domicile, "complètement déboussolée" et à la recherche de son chien.

Loana assure que "tout va bien"

Elle aurait également exhibé sa poitrine. Les pompiers et la police ont été forcés d’intervenir. Son appartement a été perquisitionné et des substances illicites ont été retrouvées. Violette, la mère de Loana, a tiré la sonnette d’alarme quant à la relation toxique qu’elle entretient avec Fred Cauvin. Très inquiète pour sa fille, elle a déclaré à "StarMag" : "Ma fille est bien prise en charge. Pour l’instant tout va bien ! Mais il faut l’éloigner de Fred. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi, s’il vous plaît…". Si Loana a pu sortir de l’hôpital début novembre, son état inquiète toujours autant. La star de 43 ans a donné de ses nouvelles à ses fans sur Instagram, où elle est très active. "En noir et blanc mais toujours avec mon petit cœur qui bat pour vous dire que tout va bien", écrit Loana.

Par Matilde A.