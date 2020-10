Loana au plus mal ? Elle ne reçoit plus aucun soin

Cela fait plusieurs semaines maintenant que Loana fait malheureusement parler d'elle. L'ancienne candidate de télé-réalité a lancé un appel au secours le 17 septembre dernier a décidé de sortir du silence concernant sa relation avec son ancien compagnon Fred Cauvin. Sur Instagram, elle a posté une série de clichés qu'elle a accompagnée de la légende suivante : "J’étais aphone à force d’avoir hurlé ’arrête de me frapper’ durant 4 heures. Il m’a frappée et hurlée dessus sans s’arrêter une minute. Un enfer. Je n'avais jamais vécu une telle violence sur autant de temps. J'aurais préféré mourir. Je me cachais dans toutes les pièces, les coins en priant qu'il s'arrête. Je lui disais même ’oui’ lorsqu'il me disait que j'étais une connasse pour qu'il soit content".

Invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste quelques jours plus tard, le principal intéressé a nié les faits, mais a malgré tout reconnu "une petite gifle". Depuis, le calvaire continue pour Loana.

"elle perd ses cheveux"

Il y a quelques jours, ses fans se sont vivement inquiétés pour elle après qu'elle ait posté une photo d'elle totalement nue. Une situation qui inquiète évidemment ses proches, comme l'a révélé Gilles Verdez sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste le 29 septembre dernier. "Ce week-end, il y a eu une lueur d'espoir. Elle a promis à un de ses proches d'aller en maison de repos psychiatrique parce qu'elle a besoin de soins. Hélas, elle a changé d'avis, a-t-il déploré. Ses proches lancent un appel à sa famille, qui s'est détournée d'elle, à ses quelques amis, pour qu'ils l'aident parce que la situation est catastrophique !" Le magazine Voici vient de publier de nouvelles informations et Loana serait au plus mal. Elle aurait replongé dans la drogue couplée à des anxiolytiques. "Tout ce qu'elle prend commence à se voir physiquement. Elle a repris du poids, elle perd ses cheveux, n'a jamais finalisé des soins dentaires urgents. Comme elle n'a pas respecté ses derniers traitements et consultations, elle n'a plus de psychiatre référent, elle ne sait pas à qui s'adresser".

Par J.F.