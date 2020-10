Loana au plus mal : sa mère, Violette lance un appel à l'aide

Ce mardi 6 octobre, Loana était au plus mal. Selon les informations de Star Mag, elle a été transférée en urgence à l'hôpital Bichat après une crise de démence. L'ancienne candidate de télé-réalité a été retrouvée dans la rue à proximité de son appartement dans le 8e arrondissement de Paris. Elle est sortie de son domicile et se serait montrée agressive avec les passants. Ses proches inquiets ont rapidement appelé les pompiers. Après quelques minutes de négociation, ils ont pu l'emmener à l'hôpital. Ce mercredi 7 octobre, Loana aurait quitté Bichat pour être admise dans une clinique psychiatrique.

Sylvie Ortega, proche de la jeune femme s'est exprimée : "Personne n’a jugé bon de lui venir en aide. Personne n’était là pour lui tenir la main, la réconforter au moment du drame. Je suis hallucinée. Comment ont-ils pu la laisser sortir de chez elle à moitié nue ? Heureusement que je suis arrivée pour prendre des vêtements chez elle et la couvrir. Je suis outrée."

"Aidez-moi, s’il vous plaît"

Elle ajoute ensuite : "J’ai le sentiment que Loana était surveillée depuis plusieurs jours. Que cherchent ses prétendus amis ? Répandre des choses indignes sur elle dans la presse ? Expliquez-moi pourquoi ses 'proches' étaient aux aguets dans le café d’en face ! Mais au lieu de la traquer et d’attendre qu’un incident survienne, il fallait lui venir en aide et la soigner " regrette l'ex de Ludovic Chancel, le fils de Sheila.

Une autre personne se montre très inquiète, c'est la mère de Loana, Violette. Et pour cause, malgré le fait que Loana, défendue par Kelly Vedovelli, soit entre de bonnes mains, elle souhaite à tout prix l'éloigner de Fred Cauvin et lance un véritable appel à l'aide. "J’ai contacté la police pour faire évacuer Fred Cauvin du domicile de ma fille mais ils m’ont répondu qu’ils ne pouvaient pas intervenir. Fred est chez ma fille ! Il en profite encore ! Loana lui a laissé un double des clés et l’entière jouissance de son appartement. Que fait-il encore chez elle ? Il faut le déloger !", a-t-elle déclaré à StarMag. "Ma fille est bien prise en charge. Pour l’instant tout va bien ! Mais il faut l’éloigner de Fred. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi, s’il vous plaît…"

Par J.F.