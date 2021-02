Loana au plus mal : son ami Eryl Prayer donne de ses nouvelles au bord des larmes

Loana est à nouveau au plus mal. Après une apparition très remarquée sur le plateau de "Touche pas à mon poste" pour annoncer qu’elle allait mieux, la lofteuse a été hospitalisée après une overdose au GHB, le 22 février 2021. Une triste nouvelle annoncée en direct par le chroniqueur Guillaume Genton. En plein tournage d'un documentaire retraçant son parcours, la quadragénaire aurait été retrouvée "dans un état lamentable, dans sa chambre, avec la chambre sens dessus-dessous, les poubelles qui ont été fouillées". "Elle a été emmenée aux urgences à 9h du matin, elle est à l’hôpital de Hyères, elle était dans un état très grave, mais elle peut encore parler, et elle va être transférée en hôpital psychiatrique".

Une nouvelle inquiétante sur laquelle est revenue Cyril Hanouna et toute sa bande. Le 23 février 2021, l’animateur a reçu dans son émission Eryl Prayer lors d’un débat intitulé "L’entourage de Loana est-il dangereux ?" Les larmes aux yeux, il s’est adressé à l’agent de Loana, Sylvie Ortega Munos, également présente : "Si Loana est ton amie, pour moi c’est ma petite sœur. On a eu très peur pour elle, quand on a vu dans la presse qu’elle était entre la vie et la mort. Ça fait deux jours que je ne dors pas. Tu comprends ?"

Benjamin Castaldi s'en prend à Sylvie Ortega

Il a poursuivi en lisant un SMS que lui aurait envoyé Loana : "Encore désolée pour hier, Sylvie m’a donné un peu trop de médicaments parce que j’étais stressée et du coup, j’ai mal supporté". Avant de conclure : "Fais attention à Loana, elle est très fragile !" Tentant de se défendre face au sosie d’Elvis Presley, Sylvie Ortega Munos s'est expliquée : "Je lui ai donné un Xanax, la veille, pour la calmer. C’est moi qui l’ai emmenée à l’hôpital […] et dans son sang, c’était du GHB".

À son tour, Benjamin Castaldi s’est adressé à celle qui a assure être la seule à prendre soin de Loana. "Moi honnêtement, je me suis un peu renseigné sur vous. C’est vrai que vous n’avez pas bonne réputation, on ne va pas se mentir. Quand vous entourez les gens, il y a du malheur qui se passe autour", a-t-il commencé. L’ancien animateur est également revenu sur la mort de son mari, le fils de la chanteuse Shella : "Quand on prononce votre nom, franchement, ce n’est pas un nom qu’elle a envie d’entendre". Avant de conclure : "Vous faites beaucoup de mal et de malheur autour de vous".

Par C.F.