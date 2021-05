Loana au plus mal : une candidate de télé-réalité fait part de son inquiétude

Loana tente de remonter la pente. Depuis quelques mois maintenant, la grande gagnante de Loft Story se bat contre ses vieux démons. La jeune femme a subi plusieurs hospitalisations, la dernière en date remontant au 26 mars. Le propriétaire de l'appartement qu'elle louait a retrouvé la jeune femme quasi nue, allongée sur le sol. Il avait appelé l'hôpital en urgence et Loana avait alors été hospitalisée mais avait également attrapé la Covid-19. Pendant ses périodes au plus mal, Loana aurait pu compter sur le soutien de Steevy Boulay. En effet, sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste le 5 mai dernier, son ancien acolyte avait fondu en larmes en la voyant.

"Ça me fend le cœur de voir ces vidéos"

"Je suis un peu ému parce que je l’aime beaucoup et je lui ai tendu la main plusieurs fois […] Je te voyais couler et je ne pouvais rien faire. Tu sais, quand tu n’es pas bien, tu n’as pas envie d’embêter les gens […] Je voulais pas que tu voies dans quel état j’étais. Au final, j’aurais préféré que tu viennes avec moi, que voir des gens comme l’autre… On ne va pas lui faire de pub" déclarait-il.

Et ce vendredi 21 mai, Loana a pu compter sur le soutien d'une autre candidate de télé-réalité, Shanna Kress. La jeune femme a commenté l'une des publications de Loana : "Est-ce qu’on peut faire quelque chose pour elle s’il vous plaît ? Pour toutes les personnes qui lisent ce message j’ai essayé de lui envoyer des messages pour l’aider, mais elle n’a pas accepté, j’ai eu à peine quelques réponses de sa part" écrit-elle. Avant d'ajouter : "Ça me fend le cœur de voir ces vidéos parce que je sais que c’est une personne avec un grand cœur qui a trop souffert. Loana continue à te battre mais fais attention s’il te plaît. Essaye de prendre soin de toi et de ton chien" conclut ensuite Shanna Kress.

Par J.F.