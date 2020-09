Loana battue ? Elle s'affiche totalement nue pour répondre à son ex

Depuis plusieurs jours maintenant, Loana dénonce les violences conjugales que lui aurait infligé son ancien compagnon, Fred Cauvin. Le 17 septembre dernier, l'ancienne candidate de télé-réalité dévoilait sur Instagram des photos de ses jambes et de ses bras remplis de bleus et d'ecchymoses. Elle accompagnait les photos de la légende suivante : "Vous voulez vraiment la vérité voilà je commence en avoir marre de vos spéculations, de lire ou voir partout que je me drogue , que je prends trop de médicaments , que je ne vais pas bien, et bien oui, je ne vais pas bien et je vais montrer pourquoi... parce que lui héros Fred Cauvin n’est pas celui que vous croyez, déjà en février les journaux et les médias ( presse et télé : quelle honte !!!!! ) ont affirmé que j’avais de la drogue chez moi."

Elle ajoutait ensuite : "Voilà, vous allez savoir pourquoi est-ce que j’ai une mauvaise voix (sur la vidéo que j’ai publié quelques jours après mon anniversaire), parce que j’étais aphone à force d’avoir hurlé 'Arrête de me frapper 'durant 4 heures, il m’a frappée et hurlée dessus sans s’arrêter une minute !!".

"une clocharde droguée..."

Et depuis ce jour, une véritable guerre médiatique oppose les deux ex. Fred Cauvin a été invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste et a évidemment nié toutes ces accusations, reconnaissant uniquement "une petite gifle en février".

Bien décidé à ne pas se laisser faire, Loana vient de poster une nouvelle photo sur son compte Instagram. Sur cette dernière, la jeune femme pose totalement nue, et interroge ses abonnés : "Il me trouvait moche et hideuse ?? Une clocharde droguée. Vous en pensez quoi ??".

Une publication qui n'a pas manqué d'inquiéter ses abonnés qui ont réagi en masse : "Vraiment, reprend ta vie en main, tu es une très belle femme courageuse, laisses derrière toi tout ça, fonce, la vie continue", " Mais pourquoi tu te mets nue Loana ??? Tu n’as rien à prouver", "Tu vas bien Loana ? Besoin de discuter ? Ta vie ne tourne pas autour de ce monstre, tu es bien plus forte". Certains lui ont conseillé de supprimer la photo, ce qu'elle a fait quelques minutes plus tard.

Par J.F.