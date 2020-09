Loana battue par son ex ? Elle dévoile des clichés choc

Loana a vécu un véritable drame. Au coeur de nombreuses polémiques et de rumeurs en tout genre, la candidate de télé-réalité a décidé de rétablir la vérité avec des images qui font froid dans le dos. Ce jeudi 17 septembre, Loana a pris possession de son compte Instagram pour expliquer le cauchemar qu'elle avait vécu, deux jours avant de célébrer son anniversaire. Entre elle et son ex compagnon, Fred Cauvin, rien ne va plus et elle a décidé de le dénoncer publiquement. C'est nue qu'elle a affiché son coeur meurtri par les bleus et les blessures qu'elle a reçus. Pour accompagner ces images choc, Loana a partagé un long message bouleversant pour expliquer ce qu'il s'était passé. Elle a démarré : "Vous voulez vraiment la vérité voilà je commence en avoir marre de vos vos spéculations, de lire ou voir partout que je me drogue , que je prends trop de médicaments , que je ne vais pas bien, et bien oui, je ne vais pas bien et je vais montrer pourquoi... parce que lui héros Fred Cauvin n’est pas celui que vous croyez, déjà en février les journaux et les médias ( presse et télé : quelle honte !!!!! ) ont affirmé que j’avais de la drogue chez moi.".

Un cauchemar

Après avoir rappelé le scandale auquel elle avait fait face concernant la possession de drogue, Loana a poursuivi son terrible texte : "Délations fausses forcément , il ne l’a dit à la police que pour qu’ils fassent une perquisition et détourner le fait qu’ils n’ont rien trouvé d’autre que des hématomes sur mes bras que justement Fred m’avait fait la veille et donc c’est pour ça qu’il avait inventé cette histoire pour justement éloigner les soupçons sur autre chose. Chez moi je le le répète, il n’y avait rien du tout malgré un chien cynophile et la brigade qui ont fouillé des heures... Au contraire ils m’ont conseillé de porter plainte pour coups et blessure et on été remarquable après avoir compris.. Fred a eu quelques mois de sursis et une mesure d’éloignement jusqu’au mois de juin..".

Battue pendant 4 heures...

Malheureusement, l'histoire ne s'est pas arrêtée là comme elle l'explique et son ex compagnon l'a de nouveau rouée de coups, terribles photos à l'appui. Elle a continué son histoire : "Pervers narcissique qu’il est forcément, il m’a encore sorti les plus belles phrases qu’on peut entendre, qu’on veut entendre il est redevenu mon ami. Et voilà ce qui s’est passé deux jours avant mon anniversaire et justement pour éviter que je fasse la fête dont je rêvais depuis plusieurs mois avec mes amis, dont je n’ai osé appeler personnes pour annuler et je suis sure que personne n’a compris pourquoi et je m’en excuse... Voilà, vous allez savoir pourquoi est-ce que j’ai une mauvaise voix (sur la vidéo que j’ai publié quelques jours après mon anniversaire), parce que j’étais aphone à force d’avoir hurlé 'Arrête de me frapper 'durant 4 heures, il m’a frappée et hurlée dessus sans s’arrêter une minute !!". Un récit effroyable à lire d'une femme battue.

Par Solène Sab