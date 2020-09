Loana battue par son ex ? Elle lance un appel à l’aide à ses fans

Loana a décidé de briser le silence. A la surprise de ses fans, la candidate de télé-réalité de 42 ans a fait savoir sur Instagram, photos à l’appui, qu’elle aurait été victime de violences conjugales de la part de son ex-compagnon Fred Cauvin : "Fred a eu quelques mois de sursis et une mesure d’éloignement jusqu’au mois de juin (…) Pervers narcissique qu’il est forcément, il m’a encore sorti les plus belles phrases qu’on peut entendre, qu’on veut entendre il est redevenu mon ami. Et voilà ce qui s’est passé deux jours avant mon anniversaire (…) j’étais aphone à force d’avoir hurlé 'Arrête de me frapper 'durant 4 heures, il m’a frappée et hurlée dessus sans s’arrêter une minute". Mais rapidement, Fred Cauvin a livré une toute autre version, assurant que Loana se serait fait mal elle-même et qu’elle serait souvent sous l’emprise de la drogue et de l’alcool.

"Ne me lâchez pas"

Et après l’annonce de Fred Cauvin qui souhaite porter plainte contre Loana, cette dernière s’est de nouveau emparée de son compte Instagram pour adresser un message déchirant à ses fans : "Je vous aime mes fans ma plus belle histoire ne me lâchez pas s’il vous plaît.. Cette histoire me sombre ... J’ai peur de moi de tout .. Aidez moi à me montrer que l’amour existe.. Je vous aime tant". En plus de cet appel à l’aide, Loana s’est de nouveau confiée sur les violences dont elle aurait été victime après avoir reçu de nombreuses critiques : "Je comprends mieux maintenant les femmes battues .. pourquoi est-ce qu’elles restent dans leur silence : pour éviter la connerie , l’incompréhension et subir les railleries des autres qui ne comprennent pas leurs appels à l’aide dissimulé par la honte, dans un monde pour on se s’intéresse qu’à notre propre petite personne ... et où on mets des boules quies plutôt que d’entendre les hurlements d’une femme qui se fait battre.. Je l’ai vécu".

Par Alexia Felix