Loana battue par son ex ? Fred Cauvin sort du silence

Après plusieurs mois sous le silence, Loana a décidé de le briser ce jeudi 17 septembre pour faire une déclaration choc concernant son ex-compagnon Fred Cauvin. Selon l’ancienne candidate de télé-réalité, Fred Cauvin aurait été violent à son encontre : "Vous voulez vraiment la vérité voilà je commence en avoir marre de vos vos spéculations, de lire ou voir partout que je me drogue , que je prends trop de médicaments , que je ne vais pas bien, et bien oui, je ne vais pas bien et je vais montrer pourquoi... parce que lui héros Fred Cauvin n’est pas celui que vous croyez (…) Fred a eu quelques mois de sursis et une mesure d’éloignement jusqu’au mois de juin (…) Pervers narcissique qu’il est forcément, il m’a encore sorti les plus belles phrases qu’on peut entendre, qu’on veut entendre il est redevenu mon ami. Et voilà ce qui s’est passé deux jours avant mon anniversaire (…) j’étais aphone à force d’avoir hurlé 'Arrête de me frapper 'durant 4 heures, il m’a frappée et hurlée dessus sans s’arrêter une minute".

Fred Cauvin porte plainte contre Loana

Face aux propos de Loana, Fred Cauvin est rapidement sorti du silence. Contacté par Star Mag, Fred Cauvin affirme qu’il n’a jamais été violent envers Loana, et que cette dernière serait responsable des coups, puisque selon lui Loana se droguerait : "Elle se cogne la tête contre les murs, elle tombe par terre quand elle a trop bu ou qu’elle prend trop de médicaments ou qu’elle prend de la drogue, elle se taille les veines. Il faut qu’elle se fasse suivre par des médecins spécialisés". En colère, Fred Cauvin a annoncé son intention de porter plainte : "Je sors de la gendarmerie, je viens de porter plainte pour diffamation. C’est terminé, Loana je ne veux plus en entendre parler".

Par Alexia Felix