Loana battue ? Son nouveau message fort contre les violences conjugales

En février dernier, Loana accusait son ex, Fred Cauvin, de l'avoir battue durant une violente dispute. La semaine dernière, l'ancienne candidate du Loft a de nouveau pris la parole sur Instagram pour faire les mêmes accusations contre celui qui a partagé sa vie de 2013 à 2016. Pour appuyer son propos, Loana n'avait pas hésité à publier une série de photos de son corps tuméfié et couverts d'hématomes.



Si Fred Cauvin a rapidement nié être à l'origine de ces blessures, il n'a pas manqué de se rendre, ce mardi 22 septembre 2020, sur le plateau de "Touche pas à mon poste" pour livrer sa version des faits. Face à Cyril Hanouna, le chef d'entreprise s'est confié sur sa relation avec Loana tout en assurant qu'il ne l'a jamais battue. Quelques heures après l'apparition télévisée de son ancien compagnon, Loana est de nouveau sortie du silence sur Instagram. L'ancienne candidate de téléréalité de 43 ans a cette fois souhaité adresser un message fort contre les violences conjugales.

Loana délivre un message fort

"Je sais ce qu'il m'est arrivé. Mais n'oubliez pas, je ne suis pas la seule. Je suis une célébrité, on en parle beaucoup, je sais. Malheureusement il y a des femmes qui se font frapper beaucoup plus que moi et qui sont obligées de rester à la maison pour leurs enfants. Alors, s'il vous plaît, un conseil : ne venez pas taper à leur porte quand elles crient." a avancé Loana.



La maman de Mindy a continué en adressant ses conseils avisés : "Prenez-les plutôt à part, dans un coin discret, pour leur laisser votre numéro de téléphone, qu'elles puissent savoir qu'elles ont quelqu'un à appeler. Et vous, bande de salopards, je rigole, les hommes, si vous avez des couilles, prenez ces mecs-là et dites-leur gentiment que la prochaine fois qu'ils font ça aux femmes, c'est leur portrait qui est défiguré." a-t-elle scandé. Encore une fois, l'ex de Jean-Edouard a reçu des centaines de messages de soutien en commentaires.



