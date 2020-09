Loana "bipolaire" et "schizophrène" ? Les terribles révélations de son ex

Rien ne va plus pour Loana. Après une longue absence sur les réseaux sociaux, la candidate de télé-réalité a révélé à ses fans avoir été victime de coups et blessures de la part de son ex-compagnon Fred Cauvin. Mais face aux accusations de Loana, Fred Cauvin a rapidement réagi en niant les accusations, et en annonçant qu’il allait porter plainte contre Loana. Et lors d’une interview avec Purepeople, Fred Cauvin a fait des révélations sur Loana, en assurant qu’elle serait atteinte de maladies mentales : "Il faut savoir une chose : Loana est bipolaire, schizophrène et souffre de gros troubles psychologiques. Elle est censée prendre un traitement, mais elle refuse. Elle devrait être entourée de médecins. Ça fait des années et des années que j'essaye de l'aider. Elle consomme un peu de tout : de la cocaïne, de la MD, des excitants, je crois que c'est de l'ecstasy, et d'autres cachets encore. Tout le monde croit qu'elle va bien, mais elle va très mal".

"Elle va droit vers le suicide"

Fred Cauvin poursuit : "Elle commence la drogue dès 8h du matin, elle est dans un état critique. Pour moi, elle va droit vers le suicide. Elle fait très souvent des crises de folie, elle hurle, elle part en cacahuète, elle casse tout. Je suis venu il y a un mois chez elle, elle avait tout cassé, j'ai dû tout nettoyer. J'ai un copain qui est passé la voir il y a quelques jours, elle a essayé de se scarifier les bras. Et, peu après, elle reçoit un autre ami à moi qui voulait s'assurer qu'elle allait bien. Elle l'a accueilli avec un couteau dans la main... C'est pour dire comme elle ne va pas bien. C'est très violent. Elle peut être dangereuse pour sa santé. Quand elle ne prend pas ses drogues, elle a le regard noir et méchant". Et son addiction à la drogue aurait des répercutions sur la santé de Loana : "Au fur et à mesure des années, elle perdait ses dents. En bas, il lui en manque quelques-unes. Et en haut, elle n'a plus du tout de dents. Personne ne le sait, mais c'est un dentier qu'elle a. C’est la drogue tout simplement".

Par Alexia Felix