Loana : C8 prépare un documentaire sur son parcours tumultueux

Véritable icône de la télé-réalité en France, Loana semble avoir du mal à tourner la page de ses vieux démons. Après une descente aux enfers en fin d’année 2020, la célèbre lofteuse a fait son grand retour à la télévision. Le mardi 9 février 2021, la maman de Mindy s’est confiée sur le plateau de "Touche pas à mon poste". En plus de redécouvrir les images de son aventure dans "Le Loft", la starlette est revenue sur ses mauvaises fréquentations, son addiction à la drogue et à l’alcool, mais aussi ses relations tumultueuses. Parmi elles, son histoire avec Fred Cauvin qu’elle accuse de violences conjugales ou encore celle avec un ex-compagnon qui l’aurait escroquée. Loana en a profité pour charger sa fille Mindy qui aurait profité de sa notoriété ou encore sa mère contre qui elle a porté plainte.

Un parcours houleux que retrace Guillaume Genton dans le documentaire "Loana, une lofteuse up and down", qui sera diffusé le jeudi 11 mars à 21h15, sur C8. "À 43 ans, et après avoir révélé avoir été battue par son compagnon, Loana revient sur le devant de la scène. Elle accepte, 20 ans après 'Loft Story', l’émission qui lui a fait connaître la gloire, mais aussi l’enfer, de revenir sur les lieux marquants de sa vie et de livrer sa vérité au public, qui ne l’a jamais lâchée", a annoncé un communiqué de la chaîne. En attendant la diffusion du documentaire, Loana a assuré à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs que "le plus dur est passé. J’ai moins peur de l’avenir. […] J’ai envie d’avancer, je le sens à l’intérieur de moi, j’ai envie d’être heureuse, je crois que je le mérite".

Benjamin Castaldi contre le retour de Loana dans TPMP ?

Si elle se dit prête à revenir à la télévision, Benjamin Castaldi n’est pas du même avis. "Honnêtement, je ne sais pas si ça lui fait du bien. Je ne sais pas si c’est trop tôt ou pas", a-t-il expliqué lors d’une interview à TV Mag. Rappelant que son passage dans "Touche pas à mon poste" a suscité "beaucoup de remarques, parfois pas très gentilles, sur les réseaux", le chroniqueur a estimé qu’elle est "encore faible" psychologiquement pour affronter un éventuel acharnement médiatique. "Elle m’a plutôt touchée. Je ne suis pas sûr qu’il faille tout de suite la remettre dans la lumière et la faire venir tous les jours dans ‘TPMP’", a analysé Benjamin Castaldi.

20 ans après Loft Story, Loana accepte de revenir sur les lieux marquants de sa vie et de livrer sa vérité au public dans un documentaire inédit.



Par C.F.