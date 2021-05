Loana : Cauet se moque ouvertement de ses déboires

Cela fait plusieurs années maintenant que Loana se bat contre ses vieux démons. Le 26 mars dernier, elle était hospitalisée en urgence après que son propriétaire l'ait retrouvée inanimée dans son appartement. Lundi 3 mai, elle a posté une vidéo sur son compte Instagram pour donner de ses nouvelles: "Coucou mes loulous. Je voulais vous dire que tout allait bien. Très bien même. Je n'ai pas pu être présente sur le plateau des 20 ans du Loft car j'étais à l'hôpital j'avais la Covid. 5 jours de coma, un arrêt cardiaque et une infection pulmonaire (…) J'ai lu beaucoup de rumeurs, je voulais mettre un point d'honneur à vous le dire, vous dire la vérité, je me repose, je vais très bien".

"Mais je serai là dans TPMP les Loulous"

Un message qui n'a visiblement pas convaincu l'animateur Cauet. Ce mercredi 5 mai, il a posté une étonnante vidéo sur son compte Twitter. Dans cette dernière, il imite l'ancienne candidate de Loft Story en direct sur NRJ et n'hésite pas à se moquer de ses déboires : "Je suis passée sous un camion, j'ai aussi fait un AVC, j'ai été dans le coma quatre jours ce matin, j'ai chopé la rougeole, je me suis fait mordre par un Rottweiler, piquer par quatre frôlons asiatiques qui avaient la gale, et j'ai fait une embolie pulmonaire... Mais je serai là dans TPMP les Loulous !" s'est-il amusé.

Une séquence reprise par Sylvie Ortega, l'ancienne meilleure amie de Loana. Cette dernière a reposté la séquence sur son compte Instagram qu'elle a légendé "Salop" avec des émojis qui rigolent.

La séquence est à retrouver ici.

Par J.F.