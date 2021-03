Loana : Cette main tendue de Christophe et Julie qu’elle a refusée

Christophe, gagnant de la première télé-réalité française et sa femme Julie rencontrée dans le loft ont bien réussi leur sortie du monde des paillettes. Ensemble depuis 20 ans, ils sont parents de deux enfants et se sont retirés des écrans depuis longtemps. Dans le documentaire diffusé mardi 9 mars sur RMC Story, ils avaient déjà déclaré avoir proposé leur aide à leur ancienne colocataire. Julie avait ainsi confié : « On lui a proposé à plusieurs reprises de se mettre au vert, de venir à la maison, de venir une, deux, trois semaines ». Christophe avait rajouté « Si elle a besoin d'un coup de main, quand elle veut, il y a une maison ici qui l'accueillera. Mais sa pudeur et sa façon de gérer les choses, à mon avis, feront qu'elle n'acceptera pas. ». Ils ont confirmé ces dires sur le plateau de Benjamin Castaldi vendredi 12 mars. Ensemble, ils ont évoqué les périodes difficiles et les problèmes de Loana.

Besoin d’être dans la lumière

Sur le plateau de TPMP ouvert à tous, Julie a déclaré: « On lui propose de manière récurrente de venir à la maison, de se mettre au vert. Mais elle ne peut pas. Elle me dit : 'Attends, Julie. Il faut que tu comprennes aussi. Vous avez votre bonheur. Vous avez votre famille.' Quelque part, nous, on est l'ombre, elle c'est la lumière. Elle a besoin de cette lumière. Elle a aucun intérêt à venir. Elle le dit, elle en a conscience, qu'elle a ce besoin d'être uniquement dans la lumière. Être en retrait, ça ne l'intéresse pas. » Des propos sévères qui ont étonné Benjamin Castaldi qui a précisé que Loana avait également refusé la main tendue d’autres lofteurs.

Par Sarah Chelly