Loana critiquée sur son physique après son passage dans TPMP, Sylvie Ortega la défend

Depuis quelques jours maintenant, Loana fait de nombreuses apparitions publiques. Et pour cause, Paul Sanfourche vient de sortir "Sexisme Story", un livre dans lequel il raconte la haine autour de Loana, première candidate de télé-réalité française, sur fond de sexisme et de mépris. Dans cet ouvrage, elle raconte ses différentes addictions et plus précisément à la drogue. Elle se confie sans tabou sur le sujet et avoue qu'a une époque "Dès 10 heures du matin, je prenais deux traits. C’était devenu ma nourriture principale".

Invitée sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce mardi 9 février, Loana a confirmé une nouvelle fois ces déclarations : "Comme quelqu'un qui est alcoolique et qui boit son verre d'alcool au matin au réveil, moi je prenais de la drogue le matin au réveil. (...) On tombe dedans comme on tombe dans l'alcool".

"Je suis outrée de lire une telle horreur"

Loana s'est ensuite confiée sur l'avenir. Elle souhaite désormais se reprendre en main et laisser tout cela derrière elle. L'ancienne candidate de 43 ans a dévoilé sa nouvelle silhouette : "J'ai perdu 16 kilos et j'ai retrouvé une silhouette qui me fait plaisir. Je me sens beaucoup mieux. C'est le début d'un renouveau j'ai l'impression de me retrouver". Mais malgré sa transformation physique, les internautes n'ont pas été tendres avec elle. Sur les réseaux sociaux, ils ont été nombreux à la critiquer sur son physique. Des critiques qui n'ont pas échappé à sa meilleure amie Sylvie Ortega qui a décidé de monter au créneau : "Je suis outrée de lire une telle horreur. Ce message s’adresse aux internautes qui n’ont retenu comme seul défaut la mâchoire de Loana... Quand vous aurez pris autant de coups dans la bouche par vos conjoints revenez me voir afin que je puisse voir à quoi ressemblent vos bouches !" a-t-elle écrit sur Instagram.

Par J.F.