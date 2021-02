Loana de nouveau heureuse, sa touchante déclaration d’amour à un homme

Loana a fait son grand retour début février. Après une longue absence sur les réseaux sociaux et dans les médias et une descente aux enfers fin d’année 2020, l’ancienne candidate de télé-réalité a révélé à nos confrères de Closer qu’elle a décidé de faire une croix sur son passé pour se reprendre en main : "Je regarde vers l'avenir désormais. J'ai perdu 16 kilos et j'ai retrouvé une silhouette qui me fait plaisir. Je refais un peu de sport à la maison, je sors mon chien… Bref, je suis bien ! J’ai arrêté tout ce qui était substances illicites et médicaments. Je prends juste mon traitement contre la bipolarité". Loana a même fait une apparition très remarquée sur le plateau de TPMP le 9 février dernier, avouant face à Cyril Hanouna être prête pour un nouvel avenir : "J'ai perdu 16 kilos et j'ai retrouvé une silhouette qui me fait plaisir. Je me sens beaucoup mieux. C'est le début d'un renouveau j'ai l'impression de me retrouver".

"Avec mon amour"

Allant de mieux en mieux, Loana s’est emparée de son compte Instagram ce week-end pour partager une multitude de photographies et de vidéos réalisées avec ses deux grands amis. Et sur le réseau social, Loana a tenu à faire une véritable déclaration d’amour à l’un des hommes de sa vie : "Avec mon amour, mon ami, mon Lucifer. Mon Nico, je t'aime tellement fort merci d'être dans ma vie. Gros bisous à tous". Ce Nicolas n’est pas un inconnu pour les fans de Loana. En 2018, l’ancienne star de Loft Story le présentait sur les réseaux sociaux : "Celui qui me protège, mon ange gardien, mon binôme", écrivait-elle à l’époque. Une nouvelle preuve que Loana est de nouveau bien entourée.

Par Alexia Felix