Loana de nouveau hospitalisée : le propriétaire de son logement livre un témoignage glaçant

Nouveau rebondissement dans l'affaire Loana. Alors que l'ex star de télé-réalité avait affirmé sur le plateau de "Touche pas à mon poste" que sa descente aux enfers était terminée et vouloir remonter la pente, un mois après son apparition, Loana a été victime d'une première rechute. En février dernier, elle a été conduite à l'hôpital après une overdose médicamenteuse, accusant Sylvie Ortega Munos d'avoir tenté de la tuer. Plusieurs semaines après ce terrible épisode, la première gagnante de "Loft Story" a de nouveau été hospitalisée d'urgence à l'hôpital à la suite d'une overdose, ce vendredi 26 mars. Elle a été retrouvée inconsciente sur le canapé de l'appartement où elle réside actuellement. D'ailleurs, ce lundi 29 mars, le propriétaire de ce logement qu'elle loue était invité sur le plateau de "Touche pas à mon poste", et a livré un témoignage glaçant à Cyril Hanouna.

"je l'ai trouvée allongée sur le canapé-lit"

Ce propriétaire du logement AirBnb que Loana loue à Paris a retrouvé l'ancienne star de télé-réalité inconsciente. C'est lui qui a dû appeler les secours. Face à l'équipe de Cyril Hanouna, l'invité a déclaré : "Mercredi dernier je l'ai vue, elle n'était pas du tout en forme, elle tremblait, elle avait du mal à trouver ses clés, elle m'a demandé de lui ouvrir sa porte", tout en précisant qu'elle semblait avoir des symptômes du coronavirus. Sans nouvelle de sa part le lendemain, il a commencé à s'inquiéter. Le vendredi, il a donc décidé d'aller voir comment elle se sentait et a expliqué : "Vers 20h je me suis permis d'aller voir, j'ai frappé, j'ai sonné, j'entendais le chien aboyer, la télé allumée, mais elle n'ouvrait pas. Donc je me suis permis d'ouvrir et je l'ai trouvée allongée sur le canapé-lit, la bouche ouverte, dénudée presque, donc j'ai vu qu'elle respirait, j'ai tout de suite appelé les pompiers." Ce propriétaire de l'appartement a peut-être sauvé la vie de Loana.

Par Solène Sab