Loana de nouveau transportée d’urgence à l’hôpital après une overdose

Depuis de longs mois, rien ne va plus pour Loana. Entre les violences conjugales dont elle dit avoir été victime, ses additions aux drogues et à l’alcool, ses mauvaises fréquentations qui tentent de lui extorquer ses économies et ses tentatives de suicide… Loana a vécu des périodes difficiles. Mais, lors de sa dernière apparition télévisée, la star de télé-réalité semblait déterminée à aller de l’avant. Sur le plateau de "Touche pas à mon poste", face à Cyril Hanouna, Loana avait juré s’être écartée de ses mauvaises fréquentations, avoir arrêté toute consommation de drogue et d’alcool et s’être bel et bien séparée de son ex-compagnon qu’elle accuse de violences conjugales. Loana semblait vouloir aller de l’avant et retrouver une vie saine. Mais quelques semaines après son intervention sur le plateau de TPMP, Loana est victime d’une première rechute. Hospitalisée d’urgence après avoir ingéré une quantité massive de médicaments, Loana a failli y rester. Fort heureusement, la gagnante de la première édition de "Loft Story" s’en sort et quitte l’hôpital quelques jours après y avoir été admise.

Une nouvelle overdose

L’histoire semble se répéter. Selon le site Star Mag, Loana a été transportée par les pompiers, vendredi 26 mars 2021, dans un hôpital parisien aux alentours de 22h00. Une information confirmée par l’ex-agent et amie de Loana, Sylvie Ortega Munos. Ce serait le propriétaire du Airbnb que Loana loue à Paris qui a appelé les secours. Le chien de Loana a été confié à la police en attendant qu’un proche puisse venir le chercher. Selon Star Mag, Loana "aurait abusé de médicaments et substances prohibées". Pour l’heure, nous ne savons pas si Loana est consciente ou non. Lors de sa dernière hospitalisation, elle avait été pendant quelques heures entre la vie et la mort. En tout cas, Sylvie Ortega Munos a indiqué ce vendredi sur son compte Instagram : "A l’heure où je vous parle, Loana va mal".

Par Matilde A.