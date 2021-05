Loana de retour dans TPMP : Sylvie Ortega la met en garde

Depuis le 26 mars dernier, Loana était hospitalisée. L'ex Lofteuse avait été retrouvée dans son appartement, inanimée. C'est le propriétaire du logement qui avait prévenu les secours. Il avait raconté ce qu'il s'était passé sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste le 29 mars dernier. "Mercredi dernier, je l'ai vue. Elle n'était pas du tout en forme. Elle tremblait, elle avait du mal à trouver ses clefs et elle m'a demandé de lui ouvrir sa porte. Comme elle a le Covid, je n'ai pas pu trop m'approcher (…) Vendredi soir, vers 20h, je me suis permis d'aller voir, j'ai sonné et j'ai entendu le chien aboyer. Je me suis permis d'ouvrir et je l'ai retrouvé allongée, la bouche ouverte, dénudée presque. J'ai vu qu'elle respirait donc j'ai tout de suite appelé les pompiers". Après plusieurs semaines d'hospitalisation, elle est sortie du silence ce lundi 3 mai.

Sur son compte Instagram, elle a tenu à rassurer ses fans en livrant sa vérité. "Coucou mes loulous. Je voulais vous dire que tout allait bien. Très bien même. Je n'ai pas pu être présente sur le plateau des 20 ans du Loft car j'étais à l'hôpital j'avais la Covid. 5 jours de coma, un arrêt cardiaque et une infection pulmonaire".

Et pour mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes, Loana sera présente sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce mercredi 5 mai. Une présence qui inquiète son ancienne meilleure amie, Sylvie Ortega, qui a décidé de la mettre en garde sur son compte Instagram : "Je préviens direct ! Une seule accusation, une seule insulte ou autre à mon égard, je me déplace direct à Nice chez sa mère et je fais en sorte que cette fille se fasse directement interner via le procureur. Et croyez-moi, j'arrive toujours à mes fins !" écrit-elle. Affaire à suivre !

Par J.F.