Loana de retour sur Instagram en petite tenue

Loana est-elle de retour ? Après sa descente aux enfers, l’ex-lofteuse dit aller mieux. Comme à son habitude, c’est sur les réseaux sociaux que la maman de Mindy a donné des nouvelles de son état de santé, très attendues par ses fans depuis son hospitalisation en urgence. C’est sur Instagram, que l’ancienne star de télé-réalité a partagé des photos d’elle grimée pour Halloween dans la nuit du dimanche 1er et lundi 2 novembre 2020.

En légende d’un selfie d’elle caché sous un filtre, elle commence par rassurer ses abonnés en faisant une mise au point : "Je vais très bien contrairement à ce que j’ai pu lire ces derniers temps, non je ne suis pas malade, non je ne me drogue pas… J’avais juste besoin de m’isoler pour mieux me retrouver". Visiblement prête à reprendre du service, elle annonce travailler sur "un nouveau projet qui devrait vous plaire". Un message qu’elle conclut par : "Gros bisous mes loulous... Je vous aime".

"Je suis tellement heureuse et fière de moi…"

Quelques heures plus tard, c’est en lingerie que ses abonnés l’ont découverte dans une nouvelle publication qui n’est pas sans rappeler des clichés qu’elle avait déjà partagés. Un post dans lequel elle explique se sentir bien dans son corps : "J’adore cette photo !! Jamais un jour, j’aurais oser rêver mettre cette tenue et en être fière.. Je faisais plus 120kg et maintenant environ 73, LA VIE EST GÉNIALE !! Je suis tellement heureuse et fière de moi…".

Alors que Loana espère rassurer ses 250 000 abonnés à travers ces clichés, ces derniers semblent d’autant plus inquiets à la découvre de ces photos : "À mon avis, elle ne va pas mieux malheureusement", "Arrêter de regarder derrière.. apparemment vous n'êtes pas totalement rétablie. Au lieu de penser à votre image réparer votre mental c'est le plus important. Un retour plus soft aurait été apprécié" ou encore "Tu as besoin de soin" et "Vu les photos postées ça n’a pas l’air d’aller mieux…", "Wouhouuu ! Il y a 7 mois, elle a partagé cette même photo... Un conseil : arrête de vivre dans le passé et pense à ton futur Lolo ! Hop hop, un petit coup de ménage et c’est reparti ! Cœur cœur sur toi ma soeur ! Big up !", et "Quelqu'un qui peut m'éclairer, c'est une vielle photo, que se passe-t-il avec ce profil ??", peut-on lire parmi les nombreux commentaires.

Par C.F.