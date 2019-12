Loana de retour sur les réseaux sociaux, elle donne de ses nouvelles

C'est après deux mois de silence sur les réseaux sociaux que Loana a décidé de refaire son apparition sur la Toile. Alors que les fans de l'ancienne candidate de télé-réalité s'inquiétaient de plus en plus, Loana a publié ce samedi 21 décembre une courte vidéo d'elle sur son compte Instagram pour annoncer son grand retour : "Je ne vous ai pas oublié (toujours dans mon cœur où que je sois, je n’oublierai jamais votre soutien sans faille, vos témoignages d’amour qui m'ont portée depuis presque vingt ans, ces moments de joie, de peine, d’amour partagé)… Vous êtes ma plus belle histoire d’amour. Je n’aurais pas pu espérer vivre une aventure aussi belle, unique, magique que je vis encore, comme un rêve éveillé, merci d’avoir toujours été là et je l’espère pour longtemps", a écrit Loana en commentaire, expliquant au passage les raisons de son absence : "C’est pour cela que j’ai pris le temps qu’il me fallait pour pouvoir me ressourcer et vous revenir en pleine forme pour je l’espère encore beaucoup d’années à vivre ensemble. Je vous aime".

Deux mois d'absence sur la Toile

Il faut dire que l'année 2019 n'a pas été de tout repos pour Loana. Si la star de télé-réalité a perdu beaucoup de poids ces derniers mois, elle a également dû faire face à une hospitalisation en urgence en juin dernier : "Petite frayeur qui a nécessité un électrocardiogramme vu les antécédents de mon petit cœur fragile qui a survécu à 2 arrêts cardiaques... Pour de vrai !! Mais tout va bien finalement vraiment. Puisqu’un malheur n'arrive jamais seul, quand on a la poisse on a la poisse, ou que l'on nomme aussi souvent 'La loi des séries' et je crois que c'est la pire parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va s'arrêter !! Je me suis fracturée 3 dents, dont une magnifique devant". Espérons que l'année 2020 se passe mieux pour Loana.

Par Alexia Felix