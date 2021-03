Loana dévoile l’identité de ceux à l’origine des sms menaçants

Loana ne se laisse plus faire. Depuis son hospitalisation pour une overdose de médicaments, l'ancienne star de télé-réalité accuse son ancienne amie Sylvie Ortega d'être à l'origine de son intoxication qui a failli lui coûter la vie. Après avoir accusé son ex Fred Cauvin de violences conjugales, Loana a dénoncé les agissements de la veuve de Ludovic Chancel. Sur Instagram, elle a assuré que les deux personnes "s’amusent à lui pourrir la vie". "Ne croyez plus leurs mensonges à mon égard. Je n’en peux plus de leur méchanceté gratuite", a-t-elle écrit en colère. Ce vendredi 12 mars, Loana a partagé plusieurs SMS menaçants qu'elle a reçus ces derniers jours, sans dévoiler l’identité de la personne.

Loana dénonce son ancienne amie et son ex

Dans ces messages inquiétants, on peut lire : "Je suis mort de rire il y a un vocal de toi auquel tu réclames de la drogue auprès de Sylvie mais mort de rire on va te mettre plus bas que terre", "Nous qui avons voulu t’aider tu nous mets un couteau dans le dos, mais crois-moi tu vas payer l’addition", "Tes fans vont te traiter comme une merde". Ce dimanche 14 mars, Loana a décidé de dévoiler l’identité de ceux qui la menacent : Sylvie Ortega et Fred Cauvin, a-t-elle écrit. Malgré cette période compliquée, elle a tenu à rassurer dans une autre publication : "Juste pour vous dire que je vais très bien… Heureuse comme je ne l’avais pas été depuis longtemps, fière de moi et épanouie… Avec tout mon amour".

Par Marie Merlet