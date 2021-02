Loana : Drogues, alcool, ses rares confidences sur sa descente aux enfers

Loana inquiète beaucoup ses proches depuis de nombreuses années maintenant. En 2001, Loana gagne l'émission Loft Story et est littéralement propulsée sur le devant de la scène. Une soudaine notoriété qu'elle aura beaucoup de mal à gérer. Quelque temps après, elle sombre dans l'alcool et dans la drogue. Loana fait de nombreuses tentatives de suicides, elle peine à se débarrasser de ses vieux démons malgré les différentes hospitalisations. En octobre dernier, son état de santé inquiétait plus que jamais. La jeune femme avait été internée en hôpital psychiatrique après une grosse crise de démence dans les rues de Paris.

"C’était devenu ma nourriture principale"

Une notoriété sur fond de sexisme et de condescendance que Loana a mal vécu. Un phénomène de société qui a intéressé le journaliste Paul Sanfourche qui sortira un livre le 4 février prochain baptisé "Sexime Story, Loana Petrucciani". Dans ce dernier, il a décidé de s'intéresser au phénomène Loana et à cette soudaine "haine" contre elle qui l'a entraînée dans une violente dépression. Le journaliste interroge des anciens "lofteurs", des grands patrons de chaînes mais surtout Loana. La jeune femme a accepté de se confier sur sa vie et sur ses addictions, sans langue de bois, notamment sur son addiction à la cocaïne en 2007 : "Dès 10 heures du matin, je prenais deux traits. C’était devenu ma nourriture principale. Une prise de drogue massive, qui a entraîné de gros trous de mémoire". Mais ce n'est pas tout. En plus de la drogue, Loana explique au journaliste qu'elle consomme "un litre de whisky par jour".

Par J.F.