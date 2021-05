Loana en meilleure forme : Elle se dévoile sur Instagram

Le début d’année 2020 a été très compliqué pour Loana. Alors que ses fans pensaient qu’elle s’était débarrassée de ses anciens démons, l’ancienne candidate de Loft Story a finalement été hospitalisée en mars dernier à la suite d’une overdose de médicaments. Aujourd’hui remise, Loana a affirmé le 5 mai dernier sur le plateau de TPMP être en pleine forme : "Je suis une conquérante maintenant. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein de projets. J'ai soif de la vie. Je me prenais trop en pitié, je pensais trop au passé et je ne faisais pas attention au futur et au présent. J'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de mincir, de faire du sport, de redevenir celle que j'étais. Depuis ces cinq jours de coma, j'ai envie d'une vie saine, de mariage, de bébé, de plein de choses".

Son rétablissement se poursuit

Bien décidée à se reprendre en main, Loana est donc partie s’installer dans le sud de la France chez son ami Eryl Prayer pour quelques semaines. Et pendant ce séjour, Loana a décidé de donner de ses nouvelles aux internautes. Sur Instagram, l’ancienne star de télé-réalité a dévoilé plusieurs vidéos dans laquelle elle s’amuse avec son chien, ou encore une autre où elle filme la plage : "Et voilà, les loulous. Petite balade au bord de la mer. Bon dimanche et bisous tout doux", a-t-elle écrit sur le réseau social. Rapidement, les internautes ont été contents de voir que Loana va mieux.

Par Alexia Felix