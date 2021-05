Loana : enceinte d'Eryl Prayer ? Sylvie Ortega réagit

Cela fait plusieurs semaines maintenant que la guerre fait rage entre Loana et Sylvie Ortega. Tout a commencé suite à son hospitalisation en mars dernier. La grande gagnante de Loft Story accusait son ancienne-agence de lui avoir donné trop de médicaments. Mais ce n'est pas tout, selon elle, Sylvie Ortega lui aurait également volé plusieurs effets personnels, dont un bijou, comme elle le déclarait dans une vidéo diffusée dans TPMP : "Je tenais à ajouter à l'attention de Sylvie que ma valise est étrangement vide. Il manque des bijoux et notamment ma rosace que tu aimais tant. Je n'ai même plus de culottes, plus de fer à friser, plus de bijoux, plus rien dans ma valise. Et tu étais celle qui était à côté de moi dans la chambre d'hôtel. Je vais aussi porter plainte pour vol de tous les bijoux que tu m'as pris".

"Ça me gave, ça me saoule"

Ce lundi 10 mai, Loana a posté une vidéo sur compte Instagram avec ladite rosace autour du cou. Sylvie Ortega l'a accusé de mentir, mais la jeune femme a rapidement mis les choses au clair : "Oui, à l’époque j’avais dit que Sylvie me l’avait volé puisqu’en récupérant ma valise, il n’était plus là, mais elle l’avait rendu à Eryl avec mon parfum sur le plateau de TPMP... À se demander pourquoi elle l’avait en sa possession ?!" Dans la suite de sa publication, Loana a réagi à la rumeur qu'aurait lancée Sylvie Ortega comme quoi elle serait enceinte de son ami Eryl Prayer. Une déclaration qui a fait réagi la belle-fille de Sheila qui l'accuse une nouvelle fois de mensonge : "Elle est complètement hilarante, délirante. D’une histoire de bijoux ça passe à une grossesse que je lui aurais fait porter sur le dos… En aucun cas j’ai parlé de ça, du tout. En aucun cas. Si quelqu’un me trouve cette phrase que j’ai dite, ça voudra dire que je perds vraiment la tête. Ça me gave, ça me saoule et ça ne m’intéresse absolument pas" a-t-elle expliqué en story sur Instagram. Une histoire pleine de rebondissements !

Par J.F.