Loana entre la vie et la mort : la star de télé-réalité de nouveau hospitalisée

Depuis plusieurs mois maintenant, Loana fait beaucoup parler d’elle pour ses problèmes conjugaux, ses additions à l’alcool et aux drogues ou encore ses multiples tentatives de suicide. "J'ai voulu mourir ; on regarde le soleil pour la dernière fois, on fait un câlin à son chien pour la dernière fois ; et on prend des médicaments pour en finir avec la vie. J'ai pas essayé qu'une fois, j'ai essayé sept fois, j'ai fait deux arrêts cardiaques et trois comas", confiait-elle face à Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste" sur C8.

Loana serait inconsciente depuis plusieurs heures

Il y a quelques mois, la gagnante de la première édition de "Loft Story" partageait sur son compte Instagram des photos d’elle rouées d’hématomes. Dans son post Instagram, Loana accusait son ex Fred Cauvin de l’avoir battue. "C'était l'année dernière. Plus de 30 hématomes et ce que vous voyez ce n'est qu'une partie. Mon corps était recouvert. Pour arriver à ce stade-là, pendant quatre heures, il m'a frappé en me traitant de connasse. C'était deux jours avant mon anniversaire", avait-elle expliqué toujours face à Cyril Hanouna dans TPMP. Et alors que Loana assurait il y a quelques semaines sur le plateau de "Touche pas à mon poste" que sa descente aux enfers était bel et bien terminée, il n’en serait rien. Selon une information de "Star Mag", Loana est actuellement entre la vie et la mort. La star de télé-réalité a été admise à l’hôpital de Hyères à la suite d’une overdose de GHB. Loana serait inconsciente depuis plusieurs heures selon une source qui tient à rester anonyme.

Par Matilde A.