Loana et Fred Cauvin : retour sur une relation toxique et destructrice

Entre Fred Cauvin et Loana, tout commence en 2013, alors que Loana sort de plusieurs tentatives de suicide. Se disant très amoureuse de son nouveau compagnon, sa relation ne convainc pourtant pas ses proches, particulièrement Eryl Prayer qui n’hésite d’ailleurs pas à taxer Fred Cauvin d ‘"escroc". En octobre 2015, leur relation prend fin une première fois. Loana dévoile alors que Fred Cauvin l’aurait insultée verbalement. Coup de théâtre, en novembre, ils se retrouvent mais se séparent à nouveau en juillet 2016. Une deuxième rupture mouvementée durant laquelle Loana aurait déclaré avoir été menacée et harcelée par son ex-compagnon. En 2017, la guerre continue entre les ex, avec notamment un témoignage de Loana qui affirme que Fred Cauvin la violentait : "Il me rabaissait, m'insultait. Un jour, il m'a donné une gifle dont j'ai gardé la trace deux jours. J'étais devenue une serpillière, mais j'avais l'espoir que ça change. Ma mère a eu peur que je fasse encore une tentative de suicide".

Menaces et violences conjugales

Et c’est en 2018, à l’occasion de la sortie du livre de Loana, "Si dure est la nuit, si tendre est la vie" que le torchon finit de brûler entre les amants maudits. Fred Cauvin accuse Loana d’avoir retouché les photos de sa couverture. L’ex-lofteuse riposte et dévoile alors des messages grossophobes échangés avec un certain Didou, qui ne serait autre que Fred Cauvin. Ce dernier, pour se défendre, se dit poussé à bout par son ex qu’il qualifie de "bipolaire".

En février 2020, Loana accuse son ex d’être entré chez elle par effraction et de l’avoir violentée. Ce dernier avait alors confié que son ex-compagne était "dans la drogue du matin au soir. Enfin, en septembre, Loana dévoile des informations choc sur sa relation toxique, notamment des photos de son corps tuméfié. On aurait pu penser que celle qui voulait devenir porte-parole des femmes victimes de violences conjugales aurait mis un terme définitif à cette relation après son hospitalisation. Mais selon Sylvie Ortega, elle aurait quand même repris contact avec Fred Cauvin récemment. En espérant que les choses ne continuent pas de dégénérer entre eux.

Par Sarah Chelly