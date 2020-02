Loana frappée par son ex ? Elle dénonce un "buzz morbide" en décolleté sur Instagram

Que s'est-il passé entre Loana et son ex Frédéric Cauvin le 8 février dernier ? D'après les informations du magazine Closer, l'ex-candidate de "La Villa des coeurs brisés 4" aurait été violentée chez elle par son ancien compagnon après qu'il se soit introduit chez elle à deux reprises, dans le 8e arrondissement de Paris. De plus, de la drogue aurait été trouvée sur place par les forces de l'ordre.

Dans un entretien exclusif accordé à Public, Frédéric Cauvin a livré sa version des faits. "Le soir où ça a dérapé, Loana n'avait pas l'air dans son état normal. Elle parlait sans arrêt, devenait parano. Je me suis énervé et elle a appelé les flics en leur demandant de me faire partir", a-t-il confié. Il a ensuite démenti l'avoir frappée, précisant avoir usé de violence "seulement verbale". "Je passe souvent pour le méchant, mais je n'ai jamais porté la main sur elle, sinon, elle aurait porté plainte contre moi. Vous savez, entre Loana et moi, c'est un peu les 'Feux de l'amour", a -t-il continué.

"Je vais très bien !!!!"

Sur Instagram, Loana a donné de ses nouvelles ce lundi 17 février. La gagnante de "Loft Story" a tenu à répondre à ses "détracteurs" dans un long message posté en légende d'une photo qui n'a pas manqué de faire réagir ses abonnés. En effet, elle a dévoilé un cliché de son généreux décolleté. "À tous mes détracteurs, les langues de vipère et calomniateurs... Je vais vous décevoir : je vais très bien !!! Dommage", a-t-elle commencé. Et de poursuivre : N'écoutez pas ces diffamations mensongères qui n'ont lieu d'être que pour faire du mal et détruire. Vous me connaissez assez, depuis des années déjà, pour savoir si ce buzz morbide est un fake, non ? Enfin, je l'espère. Je vous fais confiance, je vous embrasse très fort".

Sa communauté n'a pas manqué de lui apporter son soutien. "Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles et très belle photo. Tu as raison, la presse raconte ce qu'elle veut et le plus souvent pour détruire", a posté un internaute. "Surtout, ne te laisse pas marcher sur les pieds", a poursuivi un autre.

Par Non Stop People TV