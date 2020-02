Loana frappée par son ex ? La police intervient à son domicile

La vie amoureuse de Loana n’a jamais été un long fleuve tranquille. En 2006, elle s’entiche d’un certain Raph. L’amour vire à l’enfer. Raph est un dealer et entraîne l’ex star de téléréalité dans sa chute. Loana finit par le quitter malgré les menaces de mort. Elle avait porté plainte dans la foulée puis s’était jetée dans les bras de Frédéric Cauvin. L’histoire avec ce fan rencontré lors d’une soirée vire là encore au cauchemar. L’homme est violent et ira même jusqu’à détruire la voiture de la star. Plus tard, elle aura une relation fictive avec Phil Storm. Ce week-end, elle a eu maille à partir avec Frédéric.

La police appelée à deux reprises

Selon nos confrères de Closer, ce dernier est revenu au domicile de Loana le samedi 8 février. Les policiers se sont rendus sur place sous le contrôle d’un magistrat du parquet de Paris. Ils ont constaté que la porte vitrée du logement avait été enfoncée. Selon les dires de Loana, il aurait pénétré dans son logement par effraction puis l’aurait jetée sur le lit et giflée. Plus tôt dans la journée, Loana et Frédéric se seraient disputés. Les policiers étaient déjà intervenus. Frédéric après avoir pris des médicaments avait été évacué de l'appartement par les pompiers.

Loana était revenue sur les réseaux sociaux en décembre 2019 après plusieurs mois d’absence. Elle avait rassuré ses fans sur son état de santé et ajouté qu’elle avait pris du temps pour elle, pour se reposer. Dernièrement, la star avait perdu beaucoup de poids à la suite d’une sleeve, une opération consistant à enlever une partie de l’estomac.

