Loana hospitalisée après une overdose : Cyril Hanouna donne de ses nouvelles

Loana semblait aller mieux. Depuis quelques jours maintenant, la jeune femme était de retour sur les plateaux télés et évoquait avec fierté sa nouvelle vie. Cyril Hanouna lui avait offert une place en tant que chroniqueuse dans l'émission de Touche Pas à Mon Poste. Une "renaissance" qui était également passée par une importante perte de poids comme elle l'avait confié sur le plateau : "J'ai perdu 16 kilos et j'ai retrouvé une silhouette qui me fait plaisir. Je me sens beaucoup mieux. C'est le début d'un renouveau j'ai l'impression de me retrouver". Mais il semblerait que Loana n'ait pas réussi à lutter contre ses vieux démons. Selon les informations de Star Mag, la jeune femme aurait été hospitalisée ce lundi 22 février dans un état grave après une overdose de GHB.

Loana dans un état grave

Le sujet a évidemment été abordé sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste et Cyril Hanouna et Guillaume Genton ont tenu à donner quelques nouvelles. Ce dernier, producteur de documentaire et plus précisément celui sur Loana, a déclaré sur le plateau que Loana avait été retrouvée le matin même "dans un état grave, avec la chambre sens dessus-dessous, les poubelles qui ont été fouillées. Elle a été emmenée aux urgences lundi à 9h du matin, à l'hôpital de Hyères, dans un état très grave. Loana peut encore parler, et après elle va être transférée en hôpital psychiatrique."

Il ajoute ensuite : "Sur le tournage, elle était tout le temps avec une bouteille d'une célèbre boisson. Et on s'est rendu compte que dès qu'elle en buvait, elle changeait d'état. Elle aurait mis dans cette bouteille du GHB liquide".

"Elle a été emmenée aux urgence à 9h du matin"



Loana hospitalisée, Guillaume Genton nous donne des détails dans #TPMP. pic.twitter.com/qjq05Owhza — TPMP (@TPMP) February 22, 2021

Par J.F.