Loana hospitalisée après une overdose : elle rétablit la vérité et attaque Sylvie Ortega Munos

L’information est tombée ce lundi 22 février 2021. Selon les informations de "Star Mag", Loana a été hospitalisée après une overdose de GHB. Toute la journée de lundi, les regards étaient tournés vers Sylvie Ortega Munos qui se décrit comme l’agent et amie de Loana. Pour d’anciens candidats de "Loft Story", Sylvie Ortega Munos serait une mauvaise fréquentation pour Loana et la tirerait vers le bas. Des accusations auxquelles Sylvie Ortega Munos, dernière compagne du défunt Ludovic Chancel, a tenu à répondre sur le plateau de "Touche pas à mon poste". Sur C8, elle a reconnu avoir donné un Xanax à la star de télé-réalité. À ce moment-là, Loana se trouvait entre la vie et la mort et ne pouvait répondre aux rumeurs la concernant.

"Je ne suis pas dépressive ni à bout, au contraire"

Toujours hospitalisée, Loana se remet doucement. La gagnante de la première édition du "Loft Story" a fait parvenir un long texte à divers médias dans lequel elle rétablit la vérité. Elle se dit aujourd’hui "enfermée dans une chambre blanche, sans télé, à regarder le plafond, à cause de la dose massive de médicaments" fournie par Sylvie Ortega Munos "pour [la] faire crever". "Ils m'ont sorti du coma au bout de quelques heures... Ils m'ont mis ici pensant que j'avais voulu faire une tentative de suicide. Ils ont enfin compris que j'avais juste demandé un calmant basique et qu'on avait voulu me faire bien pire. Et pas l'inverse", raconte ensuite Loana qui assure qu’il "n'y a aucune histoire de drogue. J'ai même les analyses pour le prouver. Ni alcool... Intoxication médicamenteuse !!! C'est tout. Je ne suis pas dépressive ni à bout, au contraire". Loana a ensuite détaillé ce que lui aurait donné Sylvie Ortega Munos : deux Temesta [un anxiolytique, ndlr], deux Xanax 50 et deux Imovane [un somnifère, ndlr]. Des médicaments pris en complément de son traitement habituel pour lutter contre ses troubles bipolaires. "Ça m'a fait tomber dans le coma plusieurs heures", précise Loana. La maman de Mindy, qui a vécu une année 2020 tourmentée, se dit aujourd’hui bouleversée par la situation et assure n’avoir pas fait de tentative de suicide. "Entre le fait d'avoir failli crever, d'être enfermée depuis 5 jours en clinique psychiatrique et être prise pour une folle, ça fait beaucoup pour moi", écrit-elle encore.

Par Matilde A.