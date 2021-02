Loana hospitalisée après une overdose : son ex Fred Cauvin réagit

Loana rattrapée par ses vieux démons ? Depuis quelques semaines maintenant, l'ancienne candidate de télé-réalité fait le tour des plateaux de télé et se confie fièrement sur sa reconstruction. Récemment, sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, Loana confiait avoir mis fin sa consommation de drogue : "Je me suis dit à un moment qu'il fallait que ça change. (...) Je faisais 49 kg, je mangeais plus, je dormais plus, j'ai voulu arrêter et je crois vraiment que ça a été le moment le plus pénible de ma vie". Une prise en main saluée par les internautes qui l'avaient vivement soutenue.

des réactions lunaires

Mais ce lundi 22 février, Loana a replongé. La jeune femme a été hospitalisée à l'hôpital d'Hyères après une overdose au GHB. Selon les informations de Star Mag, les clients de l'hôtel où résidait Loana ont été réveillés par des cris dans la nuit. "Nous avons entendu des cris et une agitation inhabituelle à l’étage. Une femme, criait 'Sylvie ! J’ai perdu mon flacon. Sylvie, tu sais où est mon flacon ?'. Loana et une de ses amies s’affairaient à chercher ce mystérieux flacon dans les poubelles. Quelques heures plus tard, les pompiers sont discrètement venus chercher une personne" a témoigné l'un d'entre eux.

La rédaction a ensuite contacté la mère de Loana qui ne semblait pas particulièrement touchée par l'histoire : "Qu’elle arrête ses drogues, hein ! Moi je ne peux rien faire ! (…) je n’ai aucun moyen de la joindre !"

Quelques minutes après, c'est son ancien compagnon, Fred Cauvin qui a témoigné. "Une chose est sûre, elle n’a jamais arrêté de prendre des drogues comme elle l’a assuré sur tous les plateaux de télé ces dernières semaines", avant de se demander s'il s'agissait d'un "nouvel accident" ou d'une "nouvelle tentative de buzz".

Par J.F.