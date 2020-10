Loana hospitalisée d’urgence : son ex Fred Cauvin raconte sa crise de démence

Loana est au plus mal. Après plusieurs tentatives de suicides et internement en hôpital psychiatrique, la maman de Mindy a été hospitalisée d’urgence, ce mardi 6 octobre 2020. En pleine détresse, Loana a été prise en charge après avoir été aperçue "désorientée" et à moitié nue à proximité de son domicile parisien.

Un incident auquel aurait assisté son ex-compagnon Fred Cauvin. Dans les colonnes de StarMag, celui que la starlette accuse de violences conjugales a expliqué : "J’étais avec monsieur Laurent Amar qui passe tous les jours voir Loana car elle souffre de troubles psychologiques si elle consomme beaucoup de drogues". Avant de poursuivre : "On se trouvait dans un bar d’en face lorsqu’on a vu dans la rue, devant chez elle, Loana qui venait de sortir de son immeuble. […] On l’a vu retirer son débardeur laissant découvrir ses seins nus, puis elle est partie en courant sans raison".

Fred Cauvin répond à la mère de Loana

"Laurent lui a fait un signe de la main. Là, elle a traversé la rue sans précaution et a manqué de se faire écraser. Elle s’est approchée de Laurent et s’est mise à hurler : ‘Vous êtes là pour m’espionner”. Puis elle a dit “J’ai pas le temps, j’ai perdu mon chien’", a-t-il raconté. Selon lui, Loana était "complètement droguée. elle prend des trucs hallucinogènes". Enfin, Fred Cauvin a tenu à revenir sur les propos de Violette, la mère de Loana en précisant : "Je n’occupe pas le domicile de mon ex. C’est du délire ! Je me suis simplement rendu chez Loana dans le cadre de la perquisition de police où des stupéfiants ont été découverts hier. J’ai été auditionné par la police dans ce but. Mais je ne suis pas resté sur place. Pourquoi occuperais-je l’appart' de Loana ? Ça n’a pas de sens".

C’est depuis le sud de la France, où elle vit, que la mère de l’ancienne icône de la télé-réalité a déploré auprès de nos confrères : "J’ai contacté la police pour faire évacuer Fred Cauvin du domicile de ma fille mais ils m’ont répondu qu’ils ne pouvaient pas intervenir. Fred est chez ma fille ! Il en profite encore ! Loana lui a laissé un double des clés et l’entière jouissance de son appartement. Que fait-il encore chez elle ? Il faut le déloger ! Ma fille est bien prise en charge. Pour l’instant tout va bien ! Mais il faut l’éloigner de Fred. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi, s’il vous plait…".

Par C.F.