Loana hospitalisée ? Elle sort du silence et fait une mise au point sur Instagram

Le 6 octobre dernier, le magazine Star Mag annonçait l'admission en urgence de Loana, à l'hôpital. Selon les informations du média, la starlette de 43 ans aurait été transportée à l'hôpital Bichat, dans le 18e arrondissement de Paris. Plusieurs sources rapportaient que Loana a été aperçue dans la rue, non loin de son domicile, "complètement déboussolée" et à la recherche de son chien. ll a également rapporté que Loana aurait "abusé de substances illégales", ce qui l'aurait conduit à faire une crise de démence durant laquelle elle aurait été jusqu'à "exhiber sa poitrine sur la voie publique....



Face à la situation alarmante, sa mère Violette, est ensuite sortie du silence dans les colonnes du magazine Public, notamment pour attirer l'attention sur l'état de santé critique de sa fille. "La situation est évidemment sérieuse, mais l'entendre m'a rassurée. J'ai l'impression qu'elle va un peu mieux" expliquait-elle. Si le magazine révélait que la sortie de Loana était imminente, sa mère expliquait espèrer qu'elle s'éloigne de son ex, Fred Cauvin, qu'elle a accusé de violences conjugales, il y a quelques semaines en dévoilant des clichés chocs. Après avoir placé sa fille sous curatelle, Violette espèrait aussi la faire venir chez elle à Vence, dans le sud de la France.

Loana sort du silence sur Instagram

Ce dimanche 1er novembre au soir, Loana a signé une réapparition (très attendue par ses fans), sur Instagram. "Délicate et étrange juste pour vous .. Je ne vous oublie pas au contraire je travaille sur un énorme projet qui devrait vous plaire. Ps : je vais très bien contrairement à ce que j’ai pu lire ces derniers temps, non je ne suis pas malade, non je ne me drogue pas... j’avais juste besoin de m’isoler pour mieux me retrouver. Gros bisous mes loulous...je vous aime" a-t-elle écrit en légende d'une photo où elle apparaît avec un filtre conçu pour Halloween.



Sur un second cliché, Loana prend la pose au naturel, avec un autre filtre moins sophistiqué. Encore une fois, celle qui est mère et grand-mère, remercie ses fans les plus fidèles pour leur soutien et leur promet de revenir "très vite". Impossible de savoir si Loana a fini par rejoindre sa mère dans le sud ou si elle a simplement regagné son appartement parisien où elle vit seule. On note que la starlette de 43 ans laisse sous-entendre qu'elle n'a pas été admise à l'hôpital et que tout va pour le mieux...



Par E.S.