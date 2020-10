Loana hospitalisée en urgence après "une crise en pleine rue"

Loana est à nouveau au centre de toutes les inquiétudes. Selon les informations de Star-Mag, l'ancienne finaliste de Loft Story aurait été transportée à l'hôpital Bichat, dans le 18e arrondissement de Paris. Plusieurs sources rapportent que la blonde de 43 ans a été aperçue dans la rue, non loin de son domicile, "complètement déboussolée" et à la recherche de son chien. ll est également rapporté que Loana aurait "abusé de substances illégales", ce qui l'aurait conduit à faire une crise de démence durant laquelle elle aurait été jusqu'à "exhiber sa poitrine sur la voie publique.



Appelés par proches, les pompiers auraient alors été dépêchés sur place pour la prendre en charge. A ce même moment, son compagnon à quatre pattes, a été retrouvé en train d'aboyer "dans les parties communes" de son immeuble. Suite au transfert de la jeune femme à l'hôpital, la police serait également intervenue et aurait perquisitionné son appartement, appartement dans lequel des substances illicites auraient été retrouvées.

Loana en danger ? Sa mère tire la sonnette d'alarme

Ce rebondissement intervient quelques semaines après que Loana soit sortie du silence pour dénoncer les agissements présumés de son ex-compagnon, Fred Cauvin. L'ancienne candidate des Anges avait en effet publié une série de photos alarmantes pour accuser l'homme d'affaires de violences conjugales. A la suite de ces révélations, plusieurs de ses proches dont sa mère Violette, avait pris la parole pour faire part de leur inquiétude concernant l'état de santé Loana.

"Loana n’observe plus ses soins psychiatriques et son traitement depuis un an. Je passe des nuits à me faire du souci et pleurer" a récemment déclaré sa mère.



Par E.S.