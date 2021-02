Loana hospitalisée : Magloire évoque ses mauvaises fréquentations

Loana n’en a pas fini avec ses vieux démons. Si elle a assuré début février ne plus consommer de drogue, l’ancienne lofteuse a été hospitalisée après une overdose au GHB, le 22 février 2021. "Elle a été emmenée aux urgences à 9h du matin, elle est à l’hôpital de Hyères, elle était dans un état très grave, mais elle peut encore parler, et elle va être transférée en hôpital psychiatrique", a expliqué Guillaume Genton dans "Touche pas à mon poste". Selon lui, l’ancienne lofteuse, avec qui il tournait un documentaire sur son parcours, a été retrouvée "dans un état lamentable, dans sa chambre, avec la chambre sens dessus-dessous, les poubelles qui ont été fouillées".

Depuis ses proches s’inquiètent pour elle. Invité de Jeremstar sur sa chaîne Youtube, Magloire s’est confiée sur Loana qu'il "aimerait beaucoup" revoir. L’ancienne star du Morning Live a poursuivi en déplorant les mauvaises rencontres qu’aurait faites la starlette de télé-réalité : "Elle est toujours vivante, elle a beaucoup, beaucoup de chance, et elle ne le doit qu'à elle d'être toujours vivante. Avec la pression, les margoulins, les salopards, j'ai envie de dire les p*** qui étaient autour d'elle, trafiquants de toute nature…".

Magloire revient sur les débuts de Loana dans le "Loft"



"J'aimerais tellement lui dire à quel point, malgré tout ce qu'on a pu dire, faire, penser, écrire sur elle, à quel point je suis fier qu'elle soit encore vivante. Parce que c'est comme un petit oiseau qu'on aurait tordu dans tous les sens. C'est incroyable…", a-t-il ajouté avec émotions. Magloire s’est alors souvenu des débuts de Loana à la télé : "Je crois que dans ma petite carrière, à mon petit niveau, la chose la plus incroyable que j'ai vécue, c'est l'arrivée du 'Loft' et de la télé-réalité en France. C'était une espèce de raz-de-marée insensé ! On ne sait pas aperçu à l'époque à quel point les protagonistes, les 'acteurs' du Loft allaient souffrir dans leur chair, de cette notoriété".

Il a alors admis : "On n'a pas pris la mesure de la folie de ce qui est arrivé à Loana. Elle en a elle aussi souffert dans sa chair avec des addictions qui lui ont été extrêmement préjudiciables…". Avant de conclure : "Aujourd'hui, ceux qui font de la télé-réalité savent évidemment ce qui leur arrivent, ils le veulent, ils le souhaitent, ils ont leurs esprits formatés là-dedans, ils ont grandi avec ça, ils s'opèrent et ils se maquillent pour".

Par C.F.