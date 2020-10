Loana hospitalisée : son quotidien très surveillé dévoilé

Loana va-t-elle remonter la pente ? Les dernières nouvelles qui ont été rendues publiques sur l'ex-star de télé-réalité ne prêtent guère à l'optimisme. Son amie Sylvie Ortega a ainsi révélé sur le plateau de "TPMP" que la gagnante de Loft Story "n'était pas sortie d'affaire". "Elle est encore sous les effets des médicaments donc elle est toujours un peu décalée. Mais il faut se dire que quelqu'un qui est malade, n'est pas dingue, elle sait très bien ce qu'elle dit", a-t-elle affirmé. Après sa crise de démence le 6 octobre dernier, Loana a été hospitalisée au sein de l'hôpital Bichat à Paris. Elle y est toujours, sous étroite surveillance, comme le raconte une source anonyme à Star Mag.

Pas de téléphone portable, pas de visites...

Loana n'a pas vraiment le droit de faire ce qu'elle veut raconte cette source. Pour tenter de lui faire remonter la pente, il a été décidé de la priver de son téléphone portable. Elle ne peut joindre ses proches que via un fixe et ses conversations sont surveillées par deux infirmières. Loana n'a pas le droit de sortir de l'établissement et on lui administre un lourd traitement pour tenter de juguler ses troubles bipolaires et schizophrènes.

"Elle est fragile car le sevrage et le manque commencent à se faire ressentir. En parallèle on lui administre un traitement très puissant", confie le témoin anonyme. Au début de sa prise en charge, Loana a dû être entravée sur son lit afin d'éviter qu'elle ne se blesse. Jusqu'à nouvel ordre, elle n'a pas le droit de recevoir de visites. Il se pourrait qu'elle reste hospitalisée encore plusieurs semaines.

Par Mélanie C.