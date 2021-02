Loana hospitalisée : Sylvie Ortega accablée par d'anciens candidats de Loft Story

L'état de santé de Loana est plus que préoccupant. L'ancienne candidate du Loft a été hospitalisée lundi en urgence des suites d'une overdose de GHB. Il y a quelques semaines pourtant, l'ancienne compagne de Fred Cauvin faisait son retour médiatique sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Et en profitait pour clamer haut et fort son retour à une vie plus saine. Après son passage dans TPMP toutefois, Loana avait été victime de nombreuses critiques sur son physique. Amie proche de Loana, Sylvie Ortega avait alors rapidement pris la défense de l'ex-candidate de télé-réalité sur son compte Instagram. "Je suis outrée de lire une telle horreur. Ce message s’adresse aux internautes qui n’ont retenu comme seul défaut la mâchoire de Loana... Quand vous aurez pris autant de coups dans la bouche par vos conjoints revenez me voir afin que je puisse voir à quoi ressemblent vos bouches !".

"Tu es malfaisante pour elle"

Mais aujourd'hui, son soutien est remis en cause. En effet, quelques heures après l'hospitalisation de Loana, d'anciens candidats de Loft Story ont réagi sur les réseaux sociaux. Et ces derniers s'en sont pris violemment à l'amie de Loana. Sylvie Ortega avait posté une photo de Loana sur son compte Instagram — supprimée depuis — que Kenza Braiga a commenté : "J'espère pour toi que Loana va s'en sortir. Tu es malfaisante pour elle ! Si Loana ne le voit pas, nous, ses compères du Loft, ne sommes pas dupes". Steevy Boulay a validé le commentaire en ajoutant un "nous sommes d'accord". Et quelques minutes après, c'est Delphine qui a posté une photo d'elle avec Loana qu'elle a légendée avec les hashtags suivant "#fucklevautour #malentouree".

Par J.F.