Loana hospitalisée : Sylvie Ortega fustige Benjamin Castaldi

Le lundi 22 février, Loana a été hospitalisée dans un état grave suite à une overdose de GHB. La jeune femme était à Cannes pour un tournage sur un documentaire sur sa vie produit par C8. Suite à l'annonce de son hospitalisation, de nombreuses personnes ont commencé à fustiger son amie, Sylvie Ortega. C'est le cas notamment d'anciens candidats du Loft qui l'ont accusé d'être "malfaisante" pour elle.

Invitée sur le plateau de TPMP le mardi 23 février pour se défendre, Sylvie Ortega a violemment été attaquée par Benjamin Castaldi. Ce dernier a évoqué la mort de son ancien compagnon, Ludovic Chancel. Le fils de Sheila est décédé à l'âge de 42 ans, des suites d'une overdose. Une étonnante coïncidence pour l'ancien animateur de Secret Story : "Quand vous entourez les gens, en général, il y a du malheur qui se passe autour. Je ne veux pas vous enfoncer plus mais vous faites beaucoup de mal autour de vous (...) Moi ce qu'on me dit, c'est que vous avez écourté la vie de Ludovic en le fournissant en drogues comme on vous soupçonne de fournir de la came à Loana".

"tu n'es pas un mec net"

Des accusations qui ont fait bondir Sylvie Ortega. Ce jeudi 25 février, elle a accordé une interview à Star Mag et en a profité pour remettre les choses au clair. "Je pense que quand il fait des accusations très graves, c’est pour se protéger lui-même parce qu’il n'est pas blanc du tout. Il m’a accusée de donner des stupéfiants à Loana et d’avoir également donné des stupéfiants à mon mari, Ludovic Chancel."

Sylvie Ortega fustige ensuite Benjamin Castaldi : "C’est une grosse m*rde qui n’a pas de taf, qui se plaint de ne plus avoir d’argent et bah, va travailler. Occupe-toi de ta vie, occupe-toi du bouquin que t’es en train d’écrire où t’es en train de raconter de la m*rde aussi sur toute ta famille, les attouchements avec ta mère, sa grand-mère et machin… Tu n’es pas un mec net !".

Par J.F.