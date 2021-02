Loana hospitalisée : Sylvie Ortega Munos accusée, elle règle ses comptes

Loana est dans la tourmente. L'information est tombée ce lundi 22 février par "Star Mag". L'ex candidate de télé-réalité a été une nouvelle fois hospitalisée à la suite d'une overdose après une soirée passée avec Sylvie Ortega Munos. Si jusqu'à présent de nombreuses rumeurs avaient circulé, Loana a voulu rétablir la vérité ce samedi 27 février. Eryl Prayer a publié un communiqué de Loana où la première gagnante de "Loft Story" accuse son amie Sylvie Ortega Munos d'avoir tenté de l'assassiner. Hospitalisée en hôpital psychiatrique, elle a déclaré être : "enfermée dans une chambre blanche, sans télé, à regarder le plafond, à cause de la dose massive de médicaments" fournie par Sylvie Ortega Munos "pour [la] faire crever". "Ils m'ont sorti du coma au bout de quelques heures... Ils m'ont mis ici pensant que j'avais voulu faire une tentative de suicide. Ils ont enfin compris que j'avais juste demandé un calmant basique et qu'on avait voulu me faire bien pire. Et pas l'inverse." Loana a également tenu à expliquer : "Il n'y a aucune histoire de drogue. J'ai même les analyses pour le prouver. Ni alcool... Intoxication médicamenteuse !!! C'est tout. Je ne suis pas dépressive ni à bout, au contraire."

"Alimenter des conneries"

À la suite de ce communiqué, Sylvie Ortega Munos a réagi dans une story Instagram et a voulu régler ses comptes. Très en colère contre Eryl Prayer, elle l'accuse "d'alimenter des conneries" et déplore le fait qu'il ait évoqué son mari décédé. Par ailleurs, même si elle ne blâme pas Loana pour ses propos, elle a tout de même déclaré que cette dernière mentait. "Loana essaye de sauver son honneur car elle a affirmé sur TPMP que la drogue c'était fini ! N'assumant pas, elle rejette la faute sur moi. Si les médecins avaient vu une dose massive de médicaments j'aurais été directement interpellée par la police car cela aurait été très grave ! Or ce qui se trouvait dans son sang était bien du GHB", a explique Sylvie Ortega Munos. Cette histoire est loin d'être réglée et terminée...

Par Solène Sab