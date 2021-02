Loana hospitalisée : Sylvie Ortega partage un extrait de leur conversation

Le 10 février dernier, Loana avait été conviée sur le plateau de "Touche pas à mon poste" et avait évoqué sans filtre ses nombreuses addictions à la drogue, à l'alcool et aux médicaments. Elle s'était également confiée sur ses diverses tentatives de suicide. "J'ai voulu mourir. On regarde le soleil pour la dernière fois, on fait un câlin à son chien pour la dernière fois, et on prend des médicaments pour en finir avec la vie. Je n'ai pas essayé qu'une fois, j'ai essayé sept fois, j'ai fait deux arrêts cardiaques et trois comas", expliquait-elle à Cyril Hanouna. Si elle semblait être en forme et vouloir s'en sortir, sa vie a une nouvelle fois basculé ce lundi 22 février. Le média "StarMag" a annoncé que Loana avait été hospitalisée à la suite d'une overdose de GHB. Elle se serait retrouvée entre la vie et la mort. Si le mardi 23 février, son amie Sylvie Ortega s'était déplacée sur le plateau de "Touche pas à mon poste" pour évoquer la situation de Loana, le lendemain, elle a choisi les réseaux sociaux pour apporter quelques nouvelles rassurantes.

"Loana va bien"

Dans la nuit de ce jeudi 25 février, Sylvie Ortega a tenu à donner des nouvelles de son amie. En story Instagram, elle a partagé un échange de conversation par sms où Loana lui a écrit : "Je t’aime, fais de beaux rêves ma princesse". Pour accompagner cette story, elle a ajouté en commentaire : "Loana va bien et va rester encore en clinique ce qui est une sage décision". Elle est par ailleurs revenue sur l'histoire avec Alban Bartoli et a ajouté : "Lolo me dit ne pas connaître Alban mais on les voit sur une ancienne émission ensemble… Comme quoi Alban n’a pas dû la marquer ! Que dire… pourtant on les voit ensemble lol". Les tensions entre Sylvie Ortega et Alban Bartoli ne risquent pas de s'apaiser...

Par Solène Sab