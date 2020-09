Loana : humiliée par son ex, elle se défend sur Instagram

Le 17 septembre dernier Loana choquait les internautes en publiant une série de clichés sur Instagram sur lesquelles elle dévoilait les nombreux bleus et ecchymoses présents sur ses jambes, ses bras et son visage. En légende, Loana lançait un appel à l'aide et dénonçant son ancien compagnon Fred Cauvin de violences.

Des déclarations que n'a cessé de démentir le principal intéressé. Invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, Fred Cauvin a nié en bloc. Il a confirmé qu'il y avait eu "beaucoup de violences verbales" mais jamais rien de physique. "Je ne suis pas quelqu’un de violent envers une femme. Les accusations qu’elle porte sont extrêmement graves. (...) Elle dit clairement que soi-disant je l’aurai tabassé pendant 4 heures. Honnêtement, je suis un ancien sportif, si réellement je l’avais tabassée pendant 4 heures, c’est pas des bleus qu’elle aurait eus". Avant de confier qu'il y a déjà eu "une petite gifle au mois de février".

"C'est exactement ce qu'il voulait"

Face à ces déclarations, Loana a décidé de se défendre une nouvelle fois sur Instagram. "Qu’il me foute la paix. En rien il n’est gentil avec moi. Arrêtez de lui apporter un quelconque intérêt. Les messages que je lui ai écrits gentiment étaient juste parce qu’il m’écrivait qu’il voulait se foutre en l’air (comme d’habitude à chaque fois qu’il me frappe). Mais pour ses enfants, j’ai ravalé ma fierté et j’ai essayé de calmer la situation. Mais merde, il vous faut quoi de plus pour vous montrer le comportement d’un pervers narcissique !!!!!!"



Avant de poursuivre : "Il en faut du culot pour expliquer les bonnes raisons de battre une femme... C’est de la merde qui sort de sa bouche et tout le monde l’écoute et le regarde..C’est exactement ce qu’il voulait... Être connu par n’importe quel moyen et vous l'y aidez. Même s’il fallait me frapper des heures pour y arriver... Stop. Arrêtez !!! Je suis fatiguée d’entendre ses conneries. Il m’a frappée point, il m’a battue plutôt. Et il n’y a aucune bonne raison à ça !!!! Juste plus jamais. Et merci pour vos soutiens".

