Loana : Jean-Edouard déplore sa venue sur le plateau de TPMP

Alors que Loana enchaîne les problèmes et a récemment été admise en soins intensifs suite à sa contamination au Covid-19, son ex Jean-Edouard s’est exprimé à son sujet sur le plateau de TPMP vendredi 9 avril. Pendant l’émission souvenir consacrée au vingt ans du Loft, il avait déjà parlé des problèmes de la star, et donné un avis bien tranché sur la belle blonde et ses addictions : "Moi, j’ai des gens dans mon entourage qui sont morts de ces dépendances. […] Dans ce genre de problèmes, on ne cherche pas les causes, d’abord on règle on le problème. On cherche les causes après. Il faut se soigner. Et se soigner dans ce genre de problèmes, ce n’est pas 15 jours, ce n’est pas 3 semaines, ce n’est pas en allant à la télé".

Malheureux de la voir s’enfoncer

Jean-Edouard a réitéré ses propos vendredi soir et déclaré que Loana avait fait une erreur en venant sur le plateau de Cyril Hanouna en février dernier : "C’est toujours malheureux de voir quelqu’un s’enfoncer comme ça. Moi, ce qui m’a peiné et je l’ai dit hier soir, je reste persuadé que ce n’est pas en allant à la télévision qu’elle va s’en sortir. Je le dis franchement, quand je l’ai vue là je me suis dit : 'Mon dieu, ce n’est pas comme ça qu’elle va s’en sortir'. Elle pense que c’est en passant à la télé qu’elle va avoir une sorte de rédemption, mais ça n’existe pas des histoires comme ça", a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : "Une fois qu’elle a fait l’émission, les trois-quarts des choses que j’ai vues sur les réseaux c’est : 'Elle a plus de ratiches, regardez sa bouche'. Ces gens sont affreusement méchants et TPMP fait suffisamment d’audience pour que quand tu es dépressif et sous médicaments, tu vas lire les commentaires et voir que ce qu’on dit de toi sont des horreurs ".

Par Sarah Chelly